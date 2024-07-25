Core Keeper будет доступен на Game Pass после выхода из раннего доступа

Проведя более двух лет в раннем доступе и добившись немалого успеха - уже продано более 2 миллионов копий, - игра Core Keeper готовится к полноценному релизу, и по мере приближения этого знаменательного события разработчик Pugstorm и издатель Fireshine Games сделали еще одно важное объявление.

Было объявлено, что после полного выхода Core Keeper, который состоится чуть более чем через месяц, игра также будет доступна через Game Pass на ПК, консолях и облачных сервисах в день и дату выхода.

Мы очень рады предложить Core Keeper игрокам Xbox Game Pass в первый же день и позволить им погрузиться в чарующий подземный мир игры в одиночку или с друзьями», - сказала Сара Хоэксма, директор по маркетингу Fireshine Games, в пресс-релизе. «Core Keeper - это захватывающее шахтерское приключение, в котором строительство базы, рыбалка и фермерство сочетаются с ремесленничеством, сражениями с боссами и многим другим, и мы не можем дождаться, когда еще больше игроков смогут открыть для себя эту игру во время запуска с Xbox Game Pass.

Конечно, недавно Microsoft объявила об изменениях в Xbox Game Pass: базовый уровень подписки для новых участников был отменен. Позже в этом году компания заменит его новым уровнем Xbox Game Pass Standard, который не будет включать в себя релизы с датой выхода, такие как Core Keeper.

Core Keeper выйдет из раннего доступа 27 августа. Она будет доступна на Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4, Nintendo Switch и ПК.