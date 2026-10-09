Core Keeper можно бесплатно опробовать в Steam - игроков ждут приключения, боссы и кооператив

С 8 по 12 октября в Steam проходят бесплатные выходные в Core Keeper. Игроки смогут получить доступ ко всему содержимому игры, включая сетевой кооператив, и исследовать подземный мир в одиночку или вместе с друзьями. Акция приурочена к первым бесплатным выходным с момента выхода версии 1.0.

После завершения акции прогресс сохранится, поэтому при покупке игры можно будет продолжить приключение с того же места. До 22 октября Core Keeper также продается со скидкой 40%.

Core Keeper — приключенческая песочница с поддержкой от одного до восьми игроков. В ней можно добывать ресурсы, исследовать пещеры, разгадывать загадки, сражаться с монстрами и боссами, строить собственную базу, выращивать растения, разводить животных и рыбачить. Для путешествий доступны не только пешие прогулки, но и вагонетки, лодки, гоночные карты и ездовые животные.

Мир игры включает девять биомов и семь подбиомов с уникальными существами, растительностью и особенностями. Любители спокойного игрового процесса могут сосредоточиться на обустройстве базы, коллекционировании предметов и заботе о питомцах. Тем, кто предпочитает сражения, доступны разнообразное оружие, броня, улучшения экипировки, система талантов и дополнительные испытания на боевых аренах.