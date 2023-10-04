Core Keeper получила крупное обновление контента Shimmering Frontier в раннем доступе Steam ©

Лондонский издатель инди-игр Fireshine Games и базирующийся в Линчепинге (Швеция) разработчик инди-игр Pugstorm сегодня сообщили, что они выпустили обновление контента Shimmering Frontier для своей приключенческой RPG Core Keeper, которая доступна для ПК в раннем доступе Steam.

Хватайте свои кирки для добычи полезных ископаемых и отправляйтесь в приключение по сверкающему новому кристальному биому в обновлении Shimmering Frontier от Core Keeper, крупном обновлении контента для популярной приключенческой игры-песочницы по добыче полезных ископаемых, которое можно загрузить уже сегодня.

Исследуйте сверкающую новую локацию и откройте для себя новую сияющую соляритовую руду, которая поднимет ваш опыт Core Keeper на новый уровень благодаря новому мощному оружию, броне и снаряжению. Вооружитесь новым мощным лучом уничтожения, разрушительной лазерной дрелью, способной пробивать стены быстрее, чем любое другое оборудование в игре, впервые улучшите свое снаряжение с помощью станции улучшений, улучшающей построение, и вступите в бой с Атлантическим червем, колоссальный новый босс, скрывающийся глубоко под Затонувшим морем.

Core Keeper — приключенческая игра в жанре «песочница» для 1–8 игроков, действие которой разворачивается в древней пещера существ, сокровищ и безделушек. Добывайте реликвии и ресурсы, чтобы построить свою базу, создавайте новое оборудование и выживайте. Побеждайте гигантских монстров, открывайте скрытые секреты, выращивайте урожай, отправляйтесь на рыбалку, готовьте новые рецепты и исследуйте процедурно созданный подземный мир, чтобы разгадать тайну древнего ядра.