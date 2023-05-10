Core Keeper получила обновление, добавляющее питомцев, творческий режим и музыку из Stardew Valley и Valheim ©

Отправляйтесь в подземное приключение с совершенно новыми приятными компаньонами в обновлении «Paws & Claws» для Core Keeper, последнем обновлении контента для приключенческой игры-песочницы, разошедшейся более чем миллионным тиражом, которое доступно для загрузки сегодня.

Обновление Paws & Claws, доступное в качестве бесплатного обновления контента для всех игроков Core Keeper, впервые вводит в игру домашних животных, позволяя вам находить, высиживать и заботиться о различных пушистых друзьях.

Отправляйтесь на поля совершенно нового подбиома «Луг» вместе с вилялохвостым субтерьером, вислоухим фанхаром, пушистым угольнохвостом, илистыми младшими слаймами и пилотажным совухом рядом с вами. Кормите и тренируйте своих питомцев, чтобы они набрались опыта и освоили новые навыки, а также применяйте свои уникальные боевые способности против зверей, ожидающих вас в бою.

Находите сельскохозяйственных животных, таких как мулины, бамбаки и ракообразные коляски-поли, и ухаживайте за ними, чтобы получить полезные материалы, такие как молоко, шерсть и тарелки коляски-поли.

Исследуйте свою творческую сторону с помощью нового мощного творческого режима, пассивного режима строительства, который позволяет игрокам создавать подземную базу своей мечты без необходимости собирать ресурсы или отражать вражеские атаки.

Наслаждайтесь звуками совершенно новой воспроизводимой музыки из популярных инди-игр Stardew Valley и Valheim, которую можно обнаружить в виде нот в игровом мире. Играйте в одиночку или с друзьями с новой ударной установкой и фортепиано, которые дополняют существующий список полностью доступных музыкальных инструментов, чтобы создать свою собственную андеграундную группу.

Кроме того, откройте для себя множество долгожданных функций, запрошенных сообществом, включая вращение объектов, улучшенную боевую механику, ведро для транспортировки жидкостей и совершенно новый стеклянный материал с эффектами преломления света и новыми красочными вариантами окраски.

Core Keeper доступна на ПК в раннем доступе Steam.