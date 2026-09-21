Core Keeper получила обновление Riders of the Underground - в игру добавили ездовых зверей и новый биом

Разработчики Core Keeper выпустили крупное обновление Riders of the Underground, которое добавляет в подземный мир игры ездовых зверей, новый суббиом и несколько неизвестных угроз. Апдейт уже доступен с 21 сентября.

Главным нововведением стали ездовые животные. Теперь на любом виде скота можно отправиться исследовать подземелья, предварительно экипировав его новым предметом — седлом. После приручения ездового зверя игрок сможет дать ему имя и выбрать поведение: питомец может оставаться на месте, следовать за хозяином или самостоятельно бродить по окрестностям.

Вместе с этим в Core Keeper появился новый суббиом «Мох» — зелёная территория с густой растительностью и без хищников. Здесь можно найти Орекса, похожего на небольшого динозавра ездового зверя. Несмотря на грозный внешний вид, он отличается мирным характером и может стать новым спутником игрока.

Однако обновление не ограничивается спокойными прогулками. В трейлере показали трёх змееподобных существ, способных вырываться из песка и атаковать игроков. Кроме того, в глубине тёмной пещеры обнаруживается загадочный проход, предназначение которого разработчики пока не раскрывают.

Riders of the Underground уже доступно в Core Keeper. Обновление станет хорошим поводом вернуться к исследованию подземного мира и проверить, какие секреты скрываются за новым проходом.