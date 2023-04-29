Core Keeper получит обновление Лапы и когти 10 мая, добавляющее домашних и сельскохозяйственных животных ©

Познакомьтесь с множеством пушистых друзей и вырастите своих собственных питомцев в обновлении «Paws & Claws Update» для Core Keeper, следующем крупном обновлении для популярной приключенческой игры-песочницы, которое появится 10 мая.

Обновление «Лапы и когти» впервые представляет в игре домашних питомцев и позволяет исследователям отправиться в свое подземное приключение с пятью совершенно новыми милыми компаньонами, включая вислохвостого субтерьера, вислоухого Фанхейра, пушистого Углехвоста и других. Находите, высиживайте и ухаживайте за каждым питомцем, кормите их, чтобы получить опыт и освоить новые навыки, прежде чем пускать их в бой, чтобы воспользоваться их уникальными способностями.

Игроки также смогут исследовать совершенно новый подбиом Meadow и встретить очаровательных сельскохозяйственных животных, бродящих по миру. Откройте для себя мулинов, бамбаксов и ракообразных коляски-поли и позаботьтесь о них, чтобы выращивать полезные материалы, такие как молоко, шерсть и тарелки коляски-поли.

Обновление также представляет новый мощный творческий режим, позволяющий исследователям строить так, как им хочется. Создайте свою идеальную подземную базу, не собирая ресурсы и не беспокоясь о вражеских атаках, в этом совершенно новом пассивном режиме.

Также будет представлено множество долгожданных функций, запрошенных сообществом, в том числе вращение объекта, ведро, улучшенная боевая механика и совершенно новый крафтовый стеклянный материал с эффектами преломления света и вариантами окраски для создания еще более потрясающих баз.