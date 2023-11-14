Core Keeper появится на Nintendo Switch летом 2024 года

Получив 91-процентный рейтинг "Очень положительно" в Steam, игра Core Keeper от компании Pugstorm, посвященная выживанию, выйдет на Nintendo Switch летом 2024 года.

В Core Keeper игрокам предстоит исследовать таинственную пещеру, обнаруживая Ядро. Игра предлагает процедурно генерируемые биомы, создание снаряжения и оружия, сражения с монстрами и боссами, а также элементы кулинарии, земледелия и другие возможности. Многопользовательский режим поддерживает до семи игроков, предоставляя разнообразные активности, такие как картинг и использование лодок для исследования водных пещер.

К настоящему моменту, по данным на сентябрь 2022 года, Core Keeper на платформе Steam привлек более миллиона игроков. Планируются обновления для версии на ПК, включая Year-End Update в декабре, лунное обновление в феврале 2024 года, языковое обновление весной 2024 года и обновление летом. Следите за новостями о версии для Nintendo Switch в ближайшие месяцы.