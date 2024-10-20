Core Keeper стала доступна для Nintendo Switch, PS4 и Xbox One

Отправьтесь в очаровательное приключение в песочнице, чтобы раскрыть секреты давно забытого мира в Core Keeper, которая недавно стала доступна на Nintendo Switch, PlayStation 4 и консолях Xbox One.

Выпущенная ранее на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК, Core Keeper – это отмеченное наградами приключение в песочнице для добычи полезных ископаемых, действие которого происходит в древней пещере, полной существ, сокровищ и безделушек. Отправляйтесь в одиночную игру в качестве исследователя или отправляйтесь в путешествие по сети с друзьями, собирая реликвии и ресурсы, чтобы построить свою базу, создавать передовые инструменты и открывать огромный подземный мир.

Исследуйте разнообразные биомы, повышайте уровень своих навыков и побеждайте легендарных титанов в поисках силы Ядра. Выращивайте свой сад, ловите рыбу в таинственных водах, осваивайте рецепты, выводите питомцев, управляйте транспортными средствами, сражайтесь с соперниками в онлайн-PvP и исследуйте мир в своем собственном темпе, создавая свое уникальное приключение.