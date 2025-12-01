Core Keeper выйдет на Switch 2 и получит крупное обновление Void and Voltage

Пока студия Pugstorm продолжает работу над своим новым 2D-платформером Kyora, разработчики не забывают и о своём хите Core Keeper. 28 января 2026 года игра получит масштабное бесплатное обновление Void and Voltage, которое одновременно станет и её дебютом на Nintendo Switch 2.

Главной особенностью обновления станет новый биом Breaker’s Reach — мрачная область с уникальными врагами и новым мощным боссом. Игроков ждут свежие типы вооружения, среди которых особенно выделяются огнемёт и миниган, а также новые инструменты, расширяющие возможности автоматизации. С помощью стола Advanced Automation Table можно будет создавать механическую руку для фермы, устройство для извлечения семян, уничтожитель предметов, ловушку для существ и другие удобные приспособления.

Версия Core Keeper для Switch 2 получит серьёзные технические преимущества. Игра будет работать в стабильных 60 FPS, а улучшенное освещение, переработанные тени и эффектные частицы сделают исследование подземелий заметно приятнее визуально. Кроме того, платформа позволит играть до восьми человек в одной кооперативной сессии — вдвое больше, чем на предыдущем поколении консоли.

Важно и то, что сохранится кросс-плей: игроки Switch 1 смогут присоединяться к друзьям, если хостом выступает владелец Switch 2.

Void and Voltage обещает стать одним из крупнейших обновлений Core Keeper и открыть новый этап развития игры на консолях нового поколения.