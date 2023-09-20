Новые приключения в трейлере крупного обновления Shimmering Frontier для Core Keeper ©

Откройте для себя новое сверкающее окружение и исследуйте сверкающее кристаллическое царство в обновлении Core Keeper Shimmering Frontier - следующем крупном контентном обновлении для известной шахтерской приключенческой игры-песочницы, которое выйдет в виде бесплатного обновления 4 октября.

В обновлении Shimmering Frontier исследователи отправятся в путешествие вглубь нового кристаллического биома, где им предстоит открыть новую руду Solarite и создать новое снаряжение. Овладейте мощным устройством Roofing Gadget - новым инструментом, с помощью которого можно пробивать потолок и создавать лучи солнечного света, а также Obliteration Ray - разрушительным лазерным буром, способным пробивать стены быстрее, чем любое другое оборудование в игре.

Испытайте свои боевые навыки в новых боевых событиях - сценариях сражений на арене, где самые отважные смогут получить впечатляющие награды. Найдите более 50 новых предметов брони и снаряжения, включая ожерелье "Клык личинки", способное отнимать HP у врагов, плащ, увеличивающий пространство в инвентаре, и многое другое.

Впервые улучшите свое снаряжение с помощью новой станции Upgrade Station, чтобы повысить уровень любимого оружия и инструментов. Победите атлантского червя - нового колоссального необязательного босса, скрывающегося под водой в биоме "Затонувшее море", и откройте для себя совершенно новое оружие, включая новые бритвенные чешуйки, булаву с осколками и липкий посох из слизи.

Помимо нового контента, игроков ожидает множество улучшений качества жизни, включая оптимизацию производительности, улучшение физики воды, новые возможности настройки игрока, 6 дополнительных достижений Steam и многое другое.

Кроме того, с сегодняшнего дня в отдельном обновлении для Core Keeper появилась официальная поддержка модов: запущен специальный Mod SDK. Полностью интегрированная с платформой для создания модов Mod.io, после загрузки сегодняшнего обновления игроки Core Keeper смогут просматривать и устанавливать моды, созданные игроками, прямо из внутриигрового меню по мере их создания или создавать свои собственные с помощью специального Mod SDK. Откройте для себя совершенно новые способы игры и расширьте свои подземные приключения с помощью созданного сообществом контента или станьте "core-ative" со своими собственными творениями!

Core Keeper уже доступна на ПК через Steam.