Обновление Bags & Blasts принесет новые приключения и эпическую битву с боссом в Core Keeper

10 марта состоится выход обновления Bags & Blasts для приключенческой игры Core Keeper, разработанной Pugstorm и изданной Fireshine Games. Обновление привнесет массу нововведений, включая новую зону для исследования, новое дерево навыков и эпическую битву с боссом.

Игроки смогут отправиться в Оазис — новый суббиом в Пустыне Начала, где их ждут залитые солнцем пески и очаровательные дрохмблы, верблюдоподобные существа, которые предоставляют ценные ресурсы для создания оружия. В обновлении также появится грандиозная битва с Нимрузой, Королевой Закопанных Песков, гигантской суперцикадой, которая станет настоящим испытанием для игроков.

Обновление также включает новое дерево навыков «Взрывчатка», восемь новых умений и новые типы бомб, такие как Void Bomb, создающая вакуум, и Blunder Bomb. Для удобства инвентаря введены подсумки, которые позволяют эффективно организовать ресурсы, не занимая ценное место.

Core Keeper доступна на ПК и консолях, и с обновлением игроки получат новые возможности для исследования и сражений.