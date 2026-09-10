Обновление Core Keeper 1.3 под названием "Всадники подземного мира" выйдет 21 сентября

Разработчики приключенческой песочницы Core Keeper официально объявили, что крупное контентное обновление 1.3 «Всадники подземного мира» станет доступно игрокам 21 сентября 2026 года. Этот патч ознаменует собой первую остановку на масштабном пути под общим заголовком «Путь к пасти» и привнесёт множество новых функций для всех этапов подземного приключения.

Главным нововведением станет долгожданная механика верховой езды, благодаря которой исследователи смогут оседлать любые виды домашнего скота при помощи специального седла. Новая функция получит собственный интерфейс управления, позволяющий давать животным уникальные имена и настраивать их базовое поведение.

Ещё одним важным изменением станет появление в тёмных уголках Забытых руин мшистого подбиома, который порадует игроков уютной зеленью и отсутствием естественных хищников. В этих мирных локациях пользователи встретят новый вид скота — ящероподобных рудексов, которые питаются мелкой живностью и обладают спокойным нравом. Параллельно авторы перебалансировали ветки талантов «Магия» и «Призыв», добавили новые посохи для магов и уникальный тип оружия для призывателей. Для быстрого перемещения через расселины в игру внедрят предмет «крюк-кошка», а список спутников пополнится тремя новыми питомцами, включая атакующего снарядами Азеоса-младшего и накладывающего скольжение Прыгунчика.

В общей сложности обновление расширит арсенал игры за счёт добавления 10 элементов брони, 15 колец, 15 ожерелий, новых мешочков, видов оружия и противников. Пользователи смогут настраивать внешний вид курсора и индикаторов прицела, а также изменять размер области строительной кисти. Стремясь сделать дальние путешествия более комфортными, создатели обновили физику гоночных картов, улучшили ручной тормоз и добавили систему автоматического возвращения лодок или вагонеток в инвентарь в случае гибели персонажа во время поездки.

Для удобства фанатов, любящих оптимизировать свои боевые сборки, разработчики внедрили функцию прямого сравнения снаряжения и отдельную горячую клавишу для быстрого переключения между готовыми вариантами экипировки. Авторы тепло поблагодарили игровое сообщество за непрерывную поддержку и пообещали опубликовать полный список технических корректировок баланса непосредственно в день релиза патча.