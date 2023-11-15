Продажи Core Keeper превысили 2 млн копий

Берите в руки шахтерские кирки и отправляйтесь в увлекательное подземное приключение в Core Keeper - игре-песочнице для 1-8 игроков, которая выйдет на консоли Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 (PS5) и PlayStation 4 летом 2024 года.

Консольные версии выйдут одновременно с обновлением Core Keeper 1.0 на ПК после успешного периода раннего доступа в Steam, в ходе которого было продано 2 млн копий игры.

"Мы очень рады представить мир Core Keeper еще большему числу игроков, выпустив консольные версии летом следующего года, непосредственно вместе с обновлением 1.0 на ПК", - сказал Винсент Коутс, старший бренд-менеджер Fireshine Games. "Core Keeper, проданный в раннем доступе тиражом 2 млн. копий, стал хитом среди игрового сообщества, и мы с нетерпением ждем, когда в следующем году еще больше игроков откроют для себя это увлекательное приключение".