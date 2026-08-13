Разработчики Core Keeper представили масштабный график обновлений под названием "Путь к пасти"

Разработчики популярного приключенческого симулятора выживания Core Keeper анонсировали масштабную дорожную карту под общим названием Путь к пасти, которая включает в себя три следующих крупных взаимосвязанных обновления. Изначально создатели планировали выпустить одно гигантское контентное дополнение, однако в процессе работы осознали, что игрокам придётся ждать его слишком долго. Чтобы как можно скорее порадовать сообщество, авторы приняли решение разделить весь запланированный объём материалов на три полноценные контентные части, которые будут выходить постепенно на протяжении 2026 года. Новый формат слегка отойдёт от привычной схемы с обязательным добавлением одного биома и босса, сместив акцент на улучшение существующих игровых систем.

Первым этапом станет крупное обновление 1.3 под названием Всадники подземного мира, ключевой темой которого выступят совершенно новые механики перемещения по игровому миру. Разработчики намекнули на реализацию функций, о которых ранее велись обсуждения во время открытого интервью на платформе Reddit. Помимо кардинального изменения системы путешествий, игроков ожидает появление нового загадочного подбиома, свежих видов оружия, опасных противников, домашних питомцев и очередного легендарного предмета.

Также авторы пообещали провести глобальную перебалансировку системы прогрессии и значительно улучшить игровые стили для магов и колдунов, опираясь на многочисленные отзывы активных участников сообщества.

Следующая часть под номером 1.4 получила официальное наименование Испытания глубин и будет полностью посвящена значительному увеличению общего уровня сложности. Основными концептами данного этапа станут глубина и мастерство, что позволит бросить серьёзный вызов самым опытным исследователям, жаждущим острых ощущений. Смельчаки из сообщества были услышаны создателями, и теперь команда приложит все свои усилия для того, чтобы проверить навыки выживания ветеранов на прочность в этих опасных локациях.

Следом за хардкорным испытанием состоится релиз масштабного обновления 1.5 под названием Запределье, в котором пользователям наконец-то предстоит проникнуть в запечатанные земли. Игрокам предстоит пройти длинной дорогой приключений ради достижения этой ключевой цели. Совершенно новый полноценный биом наглядно продемонстрирует, какие именно тайны скрываются за Переломным пределом, а сам апдейт станет настоящей поворотной точкой и кульминацией всего затянувшегося путешествия.

На текущий момент у команды разработчиков нет конкретных планов по развитию проекта после завершения трилогии обновлений, однако создатели намерены и дальше прислушиваться к мнению игроков для возможного расширения вселенной. Параллельно с крупными контентными планами авторы собираются выпускать небольшие промежуточные патчи, первый из которых станет доступен сразу после релиза версии 1.3. Также студия ведёт усердное бета-тестирование интеграции мастерской цифрового магазина Steam для существенного улучшения процессов создания и использования пользовательских модификаций. Команда планирует регулярно делиться свежими тизерами грядущего контента в своих официальных социальных сетях и продолжать активную работу над исправлением технических ошибок.