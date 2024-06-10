Трейлер Core Keeper демонстрирует особенности грядущего обновления 1.0

Во время выставки PC Gaming Show 2024 разработчик Pugstorm и издатель Fireshine Games рассказали о новом контенте, который появится в игре Core Keeper, когда она выйдет из раннего доступа на PC и консолях 27 августа.

Одной из главных особенностей Core Keeper с обновлением 1.0 станет PvP, а также другие функции, такие как переработанная система генерации мира и новый биом для исследования — The Passage. Кроме того, игроки смогут разблокировать билды мага и колдуна, а также множество новых деревьев навыков, экипировки, врагов и прочего контента.

Функции PvP в Core Keeper можно включить или выключить прямо в меню паузы. Игроки также смогут назначать определенные команды для каждого игрока, что потенциально может привести к большим командным стычкам.

Проведя довольно много времени в раннем доступе, Core Keeper оказалась весьма успешной. Pugstorm объявила, что за время существования игры в раннем доступе в Steam было продано более 2 миллионов копий.