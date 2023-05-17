ММО на выживание Coreborn: Nations of the Ultracore выйдет в раннем доступе 18 июля ©

Разработчик Blankhans сообщил, что грядущая ММО-игра на выживание Coreborn: Nations of the Ultracore выходит в ранний доступ 18 июля. Погрузитесь в мир Торментозии, нации, раздираемой злобным Сорготом. Присоединяйтесь к игрокам со всего мира, пытаясь восстановить и процветать на расколотой земле.

Действие Coreborn происходит после почти полного разрушения Торментосии Сорготом и его армиями. Остаются шесть королевств и новообретенное убежище Корхейм, каждое из которых обеспечивает необходимые ресурсы для поддержания нового вида технологии, известной как Ультраядро. Все может показаться безопасным, но игроки быстро узнают, что в этих землях есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд.

Прежде всего, игрокам нужно будет заявить о своих правах на землю. Построив, вырастив и основав процветающий город, игроки создадут идеальное место для себя и своих друзей, чтобы проводить время. Сотрудничайте с другими искателями приключений в онлайн-игре PvE, чтобы отвоевать землю у сил Соргота. Собирайте добычу и используйте ее для создания новой брони и оружия. Сильнейшие выживут и примут участие в многочисленных испытаниях земли, в том числе в захватывающих приключениях с ценными призами.

Игроки, переходящие в ранний доступ, смогут создавать собственное оружие и доспехи, строить города с нуля вместе со своими партиями, специализироваться на множестве профессий и навыков, объединяться с другими игроками в социальном центре Корхейма. Также вас ждут бесценные трофеи и ресурсы, так как игроки могут принять участие в одном из многочисленных приключений игры при запуске, чтобы получить ценные награды и укрепить свои города.