Социальная PvE-песочница на выживание Coreborn: Nations of the Ultracore получит открытую бета-версию на Steam Next Fest ©

Независимый разработчик Blankhans рад приветствовать искателей приключений со всего мира в Coreborn: Nations of the Ultracore, амбициозной игре-песочнице на выживание PvE. Соберите своих друзей и станьте одним из первых, кто исследует обширную неизведанную землю, полную тайн, которые нужно раскрыть, испытаний, которые нужно завоевать, и поселений, которые нужно основать во время открытого бета-тестирования Coreborn. Бета-версия будет доступна с 19 по 26 июня во время Steam Next Fest.

Шесть королевств Торментозии, находящиеся на грани уничтожения, объединились, чтобы восстановить земли и защитить их от тех, кто ищет хаоса. Объединитесь с друзьями в постоянном общем мире и вместе используйте свой творческий потенциал, чтобы восстановить и защитить Торментосию вместе с гостеприимным сообществом игроков. Стройте дома и поселения, ограниченные только вашим воображением, сдерживайте угрозы с помощью почти бесконечного набора оружия и инструментов, которые можно изготовить, и создайте новую устойчивую цивилизацию в этом пышном и уютном мире.

Открытая бета-версия дает краткий обзор веселья, которое ждет, когда Coreborn выйдет в раннем доступе 18 июля. Погрузитесь в яркий, цветущий мир, наполненный новой жизнью, которая созрела для исследования. Какой бы красивой ни была земля, отважных искателей приключений все равно ждут опасности. Собирайте материалы, создавайте доспехи и берите в руки оружие, чтобы защитить свой недавно построенный дом в этом упорном PvE-мире. Судьба Tormentosia не может лежать только на ваших плечах, и она напрямую зависит от позитивного взаимодействия игроков. Так что объединяйтесь с искателями приключений со всего мира, дайте волю своему творчеству и верните землям былую славу.