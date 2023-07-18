Социальная PvE-песочница на выживание Coreborn: Nations of the Ultracore выходит в раннем доступе ©

Coreborn: Nations of the Ultracore, амбициозная игра-песочница на выживание от независимого разработчика Blankhans, сегодня выходит в раннем доступе Steam. Исследуйте обширную и яркую землю, полную тайн, которые нужно раскрыть, испытаний, которые нужно завоевать, и поселений, которые можно основать с друзьями.

Погрузитесь в землю Торментозии, цветущий мир на грани уничтожения, который был восстановлен шестью знаменитыми королевствами. Восстанавливайте и защищайте землю вместе с друзьями и дружелюбным сообществом игроков. Стройте поселения, ограниченные только вашим воображением, сдерживайте угрозы с помощью почти бесконечного набора оружия и инструментов, которые можно изготовить, и создайте устойчивую цивилизацию в этом богатом мире, готовом для исследований и открытий.

Опасности подстерегают отважных искателей приключений на пути к восстановлению Торментозии. Собирайте материалы, создавайте доспехи и берите в руки оружие, чтобы защитить настойчивый мир PvE. Судьба Tormentosia не может лежать только на ваших плечах, поскольку она напрямую зависит от позитивного взаимодействия игроков друг с другом и самим миром. Так что объединяйтесь с искателями приключений со всего мира, дайте волю своему творчеству и верните землям былую славу.

Ранний доступ будет определяться взаимодействием между сообществом и Бланкхансом. Вместо того, чтобы создавать Coreborn за кулисами, Бланханс стремится вовлечь сообщество в непрерывный процесс разработки. Регулярные опросы о предстоящих функциях, обширная дорожная карта и события в мире Tormentosia предоставят игрокам прямой путь, чтобы поделиться своими отзывами. Ранний доступ — это только начало долгого пути к воплощению в жизнь знаменитой TTRPG Ultracore Pen & Paper.