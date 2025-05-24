Artificial Core опубликовали анимационный трейлер в честь выхода Тюремного Острова

Разработчики из Artificial Core представили долгожданное обновление с новым типом контента — Тюремным островом, уникальным подземельем, напрямую связанным с открытым миром. Это первая подобная активность в игре как с точки зрения геймплея, так и с технической реализации. Нас ждут две параллельные версии подземелья, автоматический подбор игроков, отдельные меню очередей и многое другое.

Главное — это риск. И он здесь абсолютно реален.

На острове вы оказываетесь в полной изоляции. Матч начинается, и вы остаетесь наедине с собой, врагами и чужими амбициями. Уйти с острова можно только через точки эвакуации, и если вам повезёт добраться до них. Только успешная эвакуация позволяет сохранить найденную добычу. Проигрыш — это потеря всего.

Опасности подстерегают повсюду: от могущественных боссов и монстров до других игроков и даже непредсказуемых технических факторов. Да, вы можете умереть из-за лагов — и нет, никто ничего не вернёт. Это правило острова. Здесь нет страховки. Только холодный расчёт и выживание.

Разработчики предупреждают:

"Контент нестандартный, опасный и во многом непредсказуемый — и это сделано намеренно."

Тюремный остров — не для слабонервных.

Если вы не готовы к потере снаряжения и нервных клеток, лучше подождать. Но если вы искатель острых ощущений и редкой добычи — вперёд. Однако идти туда в одиночку или без поддержки целителя не рекомендуется.

Тюремный остров стал доступен игрокам 6 мая 2025 года. Однако официальный анимационный трейлер разработчики представили лишь 23 мая, спустя более двух недель после релиза контента.