Больше задержек не будет - Corepunk выйдет в следующем месяце

Только что появилось новое объявление от Artificial Core относительно выпуска (раннего доступа) Corepunk.

Хорошей новостью является то, что на данный момент планов по переносу релиза нет — Corepunk выйдет в первоначальную дату, то есть 26 ноября.

Также сообщалось, что благодаря интенсивной работе удалось обновить всю инфраструктуру, повысить безопасность, улучшить сетевой код, усовершенствовать игровой клиент, оптимизировать работу базы данных и решить наиболее критичные проблемы сервера, «связанные с переходами и миграциями между фрагментами, обеспечивающие единообразие игрового мира с минимальной задержкой».

Однако, разработчики отстают примерно на месяц от первоначальных предположений. Поэтому было принято решение «поменять приоритеты».

Вместо нового контента на заключительном этапе разработчики сосредоточатся на доработке существующих систем, чтобы обеспечить наилучший геймплей. В свою очередь часть обещанного контента, который должен был выйти при запуске раннего доступа, будет появляться в игре последовательно в течение 1-2 месяцев.