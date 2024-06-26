С 1 июля пройдет еще одно тестирование MMORPG Corepunk

Следующие альфа-тесты Corepunk должны были начаться в начале июля и теперь мы знаем точное расписание тестирования, а также изменения. Тесты будут проходить в течение одной недели, с 1 по 7 июля.



Помимо улучшения геймплея, исправления ошибок, будет открыт новый контент - новые NPC, новые истории, новые навыки, новые возможности крафтинга. Corepunk также открывается для частичной торговли.

Мы открываем возможность торговать изготовленными предметами между игроками, в то время как золото останется недоступным для торговли.

Версия раннего доступа по-прежнему запланирована на этот год.