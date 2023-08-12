Corpse Party 2: Darkness Distortion анонсирована на 2024 год ©

MAGES и Team GrisGris официально анонсировали новую игру Corpse Party - Corpse Party 2: Darkness Distortion. Выход игры запланирован на 2024 год, однако конкретные платформы пока не называются.

Информации об игре пока немного, кроме нескольких комментариев сотрудников на официальном сайте. Макото Кедоуин, автор сценария, отметил, что это совершенно новый сиквел с новым сеттингом, обещающий новые ужасы, которые предстоит пережить игрокам.

Ясухико Номура, продюсер Corpse Party в MAGES, принес извинения поклонникам за долгое ожидание после выхода последней игры серии. Он сообщил, что Corpse Party II: Darkness Distortion имеет полностью оригинальный сюжет, написанный Макото Кедуином, и "новый мир", отличающийся от предыдущих игр Corpse Party.

В одном из предыдущих интервью директор MAGES Макото Асада отметил, что новая игра Corpse Party будет отличаться от предыдущих игр визуальным стилем. Асада также подчеркнул, что в игре усилены элементы ужасов, что должно понравиться не только поклонникам серии, но и любителям игр ужасов в целом.

Разработка Corpse Party II: Darkness Distortion началась около двух лет назад, но проект рассматривался в течение нескольких лет до этого. Асада выразил желание вывести ужасы Corpse Party на новый уровень, привлекая к работе над игрой авторов оригинальной игры - Team GrisGris.

Поклонники могут ожидать выхода игры Corpse Party II: Darkness Distortion в 2024 году.