Новая часть в культовой серии хорроров Corpse Party II: Darkness Distortion получила страницу в Steam. Судя по трейлеру, выход ожидался на осень 2024, но на текущий момент пока данных на странице Steam нет.

В надежде увеличить число подписчиков стримерша Нему Такахаши убеждает своих одноклассниц Харуку Нанами и Марию Хицуги протестировать городскую легенду «Милосердие Аяме» в прямом эфире в заброшенной больнице. Все идет не так, как планировалось. Трое друзей невольно активируют проклятие, наложенное на больницу десятилетия назад, и переносятся в другой, более темный мир, где обитает мстительный дух Аяме Киришимы и бесчисленное множество других ужасов. Пока их одноклассники дома ищут их, единственная надежда Харуки, Марии и Нему на выживание — уклониться от злых духов, преследующих больницу Amare Est Vivere, и развеять проклятие Аяме раз и навсегда...

Corpse Party возвращается с совершенно новой записью, которая отличается обновленной презентацией и дополнительной глубиной игрового процесса. Это идеальная точка входа для новых игроков, а также множество отсылок к давним поклонникам. Сенсационное повествование в формате визуальной новеллы с выразительными и пугающими описаниями в сочетании с удушающим бинауральным звуком и леденящей душу японской озвучкой заставит игроков напряженно ждать. Исследуйте залы Amare Est Vivere свободно как от первого, так и от третьего лица, открывая новые перспективы для игроков, достаточно смелых, чтобы взглянуть поближе. Рассказ разбит на шесть глав, с восемью дополнительными сценариями и множеством ужасающих Неправильных концовок. Вам предстоит раскрыть ужасающую правду, стоящую за «Милосердием Аяме», — если вы надеетесь заслужить «истинный» финал.

Corpse Party 2: Darkness Distortion выйдет для PC, PlayStation 4 и Nintendo Switch.