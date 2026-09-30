Анонсирован кооперативный ретро-шутер Corrupted Veil про отстрел зомби и боевых шагоходов в окопах Первой мировой

Студия Deadshot Software представила динамичный экшен от первого лица под названием Corrupted Veil и одновременно запустила открытое тестирование для всех желающих в сервисе Steam. События игры разворачиваются в мрачной альтернативной версии Западной Европы времен Первой мировой войны, где немецкое командование пытается переломить ход конфликта при помощи жутких экспериментов, неизвестного химического состава и тяжелой дизельпанк-техники.

Игровой процесс проекта сочетает механику классических бумер-шутеров и выживание против нарастающих волн врагов в духе культового зомби-режима из серии Call of Duty. Сражаться с порождениями фронтовых лабораторий можно в одиночку или в составе отряда до 4 наемников, прочесывая залитые грязью траншеи, колючую проволоку и разрушенные подземные бункеры.

Для уничтожения орд зараженных солдат авторы подготовили арсенал из реального и экспериментального оружия, поддерживающий стрельбу с двух рук. В ход идут саперные лопатки, классические двуствольные дробовики, пистолеты-пулеметы MP-38, а также научно-фантастические образцы вроде энергетического излучателя Usurper. Пополнять запас вооружения и открывать модификаторы способностей предстоит прямо во время матча через разбросанные по уровню торговые терминалы и настенные витрины за заработанные в бою очки.

Кроме методичной зачистки бесконечных волн мутантов со светящимися фиолетовыми глазами, игрокам необходимо выполнять промежуточные задачи на выживание. Чтобы продвинуться дальше, бойцам придется искать двигатель и ключевые запчасти для ремонта бронетехники, пока позиции штурмуют не только толпы обезумевшей пехоты, но и гигантские шагающие роботы, оснащенные пулеметами и тяжелыми огнеметами.

Визуальный ряд проекта выполнен с закосом под проекты конца 90-х годов с акцентом на расчленение и фонтаны крови, что обеспечило скромные системные требования. Для запуска шутера достаточно видеокарты уровня NVIDIA GeForce GTX 560 или AMD Radeon HD 7770, 8 ГБ оперативной памяти и 4 ГБ свободного пространства на диске. В сервисе Steam уже заявлен текстовый перевод на русский язык, однако финальную дату релиза разработчики пока не озвучили.