Анонсирована градостроительная стратегия Corsair Cove о золотом веке пиратства

Издательство Hooded Horse и студия Limbic Entertainment представили новую игру под названием Corsair Cove. Проект выйдет в 2026 году и предложит геймерам построить собственное пиратское убежище. Жанр игры сочетает в себе элементы градостроительного симулятора и глобальной стратегии для 1 игрока.

Действие разворачивается на 1 необитаемом острове, где остаткам команды предстоит возводить постройки на отвесных скалах и холмах. Разработчики обещают систему строительства на любых доступных поверхностях. Геймерам предстоит создать сложную инфраструктуру из мостов и зиплайнов для транспортировки товаров. Всего в игре заявлено более 50 различных типов производимой продукции. Сюда входят еда, модная одежда, оружие и медикаменты.

Важной частью игрового процесса станет управление разношерстной командой. Разработчики отмечают, что потребуется 1000 пиратов, чтобы знаменитый флаг Веселый Роджер продолжал наводить страх на торговые флотилии. Для успешных экспедиций потребуется нанимать специалистов, среди которых есть канониры и навигаторы. Могучим кораблям понадобятся опытные моряки со своими уникальными потребностями. Чтобы пираты не покинули базу, придется постоянно обеспечивать их выпивкой, табаком и сытной едой.

В игре будут реализованы пошаговые морские бои и 4 уникальных пути развития общества. Защита поселения потребует возведения прочных крепостей и орудийных башен. Проект получит перевод на 12 языков, включая русский.