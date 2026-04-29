Градостроительная стратегия о пиратах Corsair Cove собрала 100 тыс списков желаний за две недели

Hooded Horse и Limbic Entertainment сообщили, что их недавно анонсированный градостроительный симулятор Corsair Cove покорил сердца поклонников пиратских игр и градостроительных симуляторов, преодолев отметку в 100 000 добавлений в списки желаний менее чем за две недели.

В Corsair Cove игрокам предстоит управлять сложными производственными цепочками и руководить шумной командой в градостроительном симуляторе, где все сводится к строительству высот и преодолению трудностей ограниченного пространства. Почувствовав попутный ветер, игроки будут строить свою пиратскую утопию вертикально на морских утёсах и вершинах холмов, производя все, от подзорных труб до пушек, чтобы оснастить могучие военные корабли. Исследуйте океаны, сражайтесь с охотниками за пиратами и дайте отпор проклятым агентам Короны, стремящимся положить конец Золотому веку пиратства.

Генеральный директор Hooded Horse Тим Бендер сказал:

Здесь есть пираты, танцующие свиньи, и теперь у игры 100 тысяч списков желаний. Свиньи также станут вашими собутыльниками, так что список желаний должен подняться ещё выше.

Corsair Cove выйдет на ПК в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store. Также игра будет доступна в PC Game Pass с первого дня.