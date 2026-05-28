Пиратская градостроительная стратегия Corsair Cove выходит в конце июля; демоверсия уже доступна

Игра в жанре градостроительного симулятора Corsair Cove выйдет для ПК в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store 31 июля, как объявили издатель Hooded Horse и разработчик Limbic Entertainment. Демоверсия уже доступна.

Постройте обширное пиратское убежище, соберите флот для исследования морей и бросьте вызов Короне, чтобы сохранить Эпоху пиратства. От эля до кремневых пистолетов, от негодяев до лихих авантюристов — вам нужно будет управлять сложными производственными цепочками и руководить буйной командой, чтобы править морями.

Corsair Cove — это градостроительный симулятор, который бросает вам вызов, заставляя мыслить масштабно, строя без ограничений на отвесных скалах и вершинах холмов, и управляя сложными производственными цепочками, простирающимися на огромные расстояния и высоты. Производите всё, от подзорных труб до пушек, экипируйте свою команду и стройте могучие корабли, чтобы выйти в море и вести войну против Короны. Грабите и разоряйте близлежащие острова, чтобы получить то, что вы не можете сделать сами, исследуйте неизведанные земли, чтобы обнаружить как великие сокровища, так и угрозы. И самое главное, поддерживайте боевой дух своей команды по мере роста её численности — для того, чтобы «Весёлый Роджер» продолжал развеваться, понадобятся тысячи пиратов.