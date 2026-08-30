Пиратские гавани и королевская угроза: Градострой Corsair Cove получит крупное обновление Armada

Издательство Hooded Horse совместно со студией-разработчиком Limbic Entertainment представили специальный видеоролик, посвященный дальнейшему развитию пиратского градостроительного симулятора Corsair Cove. Авторы поблагодарили игровое сообщество за успешный запуск проекта, отметив, что тысячи виртуальных капитанов уже успели поднять паруса и приступить к возведению собственных морских империй. Игра бросает вызов любителям стратегий, предлагая строить без жёстких ограничений на крутых скалах и вершинах холмов, а также настраивать сложные производственные цепочки для создания оружия и снаряжения.

Разработчики подчеркнули, что отзывы пользователей активно формируют игру с самых первых дней, и команда уже успела внедрить множество полезных исправлений. В последних патчах была добавлена долгожданная механика персонализации, позволившая игрокам самостоятельно давать уникальные имена своим боевым кораблям и пиратским лагерям. Кроме того, создатели исправили баланс распределения ценных ресурсных месторождений, значительно улучшили систему размещения построек, переработали пользовательский интерфейс, а также устранили ряд критических багов и причин внезапных вылетов.

Главным анонсом стало грядущее масштабное контентное обновление под названием Armada update, которое привнесёт в градостроительный симулятор массу геймплейных новшеств. Ключевым изменением станет появление функции прямого ручного управления кораблями во время их навигации по бескрайним водным просторам. Вместе с этим в стратегию добавят динамические визуальные эффекты для всех семи доступных морей, переработают систему наград за участие в случайных активностях и введут уникальные глобальные события.

Самым опасным испытанием для пиратских баронов в обновлении станет запуск совершенно нового масштабного ивента, завязанного на тотальной атаке королевской армады на владения игроков. Авторы напоминают, что текущие изменения — это лишь самое начало долгого пути поддержки, а величайшие сокровища еще только ждут своего открытия.