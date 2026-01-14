Релиз стратегии Corsairs - Battle of the Caribbean запланирован на 18 мая

Издатель Microids и разработчик Fishing Cactus подтвердили, что ремейк Corsairs Battle of the Caribbean выйдет 18 мая на ПК. Однако ранее анонсированных версий для консолей пока нет. Corsairs Battle of the Caribbean была первоначально выпущена в 1999 году, и игрокам предстояло контролировать Карибское море, используя силу и торговлю в качестве капера.

В Corsairs Battle of the Caribbean будет режим кампании, в котором вы сможете играть за пять фракций, каждая со своими амбициями. Также будет доступен онлайн-мультиплеер до четырёх игроков и совершенно новый режим «Стычка». В многопользовательском режиме используется система ранжирования Elo, поэтому игроки будут подбираться к людям, похожим на них по уровню мастерства и рангу. Игроки могут создавать флоты, состоящие из 12 различных кораблей, включая уникальные корабли фракций, и использовать три разных типа боеприпасов в морских сражениях. Также предусмотрен абордаж между кораблями с участием солдат игрока, разделённых на три класса: стрелок, манёвренный и танк.

В Corsairs Battle of the Caribbean игрокам также предстоит управлять торговлей на территории и постоянно плавать, чтобы находить новые ресурсы и острова для захвата. Города будут предоставлять дополнительные бонусы по мере роста торговли, а новые улучшения для флота можно будет получить, плавая по карте и выполняя задания.