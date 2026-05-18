Состоялся релиз стратегии Corsairs - Battle of the Caribbean

18 мая 2026 года состоялся выход игры Corsairs - Battle of the Caribbean. Проект разработан студией Fishing Cactus и издан компанией Microids. Игра представляет собой современный перезапуск классической стратегии Корсары, вышедшей более 20 лет назад, в 1999 году. Пользователям предстоит взять под управление флот и сражаться за превосходство в Карибском море.

В игре представлены 5 наций: Франция, Дания, Испания, Великобритания и Нидерланды. Игроки могут развивать свои порты, управлять флотом из 12 различных типов кораблей и участвовать в тактических морских сражениях. Для победы в бою доступны 3 типа боеприпасов и 3 вида солдат: танки, стрелки и ловкие бойцы. Помимо сюжетного режима, состоящего из 5 кампаний за каждую из стран, разработчики добавили режим схватки против искусственного интеллекта и многопользовательский формат. В мультиплеере поддерживаются матчи с участием до 4 человек, а также присутствует система рейтинга Эло.

Среди добавленных форматов матчей выделяется Золотая лихорадка, где для победы игроку необходимо быстрее других накопить 1 млн золотых монет. Также появились погодные условия, морские течения и система реликвий. Абордаж теперь может проходить с участием до 4 кораблей сразу, причем его можно рассчитывать автоматически или проводить вручную. Дизайн интерфейса был обновлен, а графика переведена в формат 3D. Для прохождения игры потребуется от 15 до 20 часов, чтобы освоить базовые механики.

Стратегия Corsairs - Battle of the Caribbean уже доступна на платформе Steam. До 25 мая проект продается со скидкой 20 процентов по цене 959 рублей, тогда как базовая стоимость составляет 1199 рублей. В игре присутствует перевод на русский язык в виде субтитров и интерфейса, а всего поддерживается 8 языков.