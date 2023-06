Стратегия Corsairs - Battle of the Caribbean отправляется в плавание в 2024 году ©

Моря скоро будут сотрясаться, так как Microids объявила о возвращении стратегии в реальном времени. Corsairs - Battle of the Caribbean отправится в плавание в 2024 году.

Прошло более двух десятилетий с момента выхода стратегии и пиратства Corsairs Gold - игры для ПК 1999 года, в котором игрокам предлагалось стать капером. В ней вам предстояло служить Англии, Франции или Голландии в поисках богатства.

Corsairs - Battle of the Caribbean выйдет на Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, PC и Nintendo Switch в 2024 году, продолжая историю Карибского моря. В игре, схожей с предыдущей стратегией в реальном времени, будут представлены захватывающие режимы кампании и приключения, а также новый режим Skirmish, в котором игроки смогут сразиться с искусственным интеллектом противников в одиночной игре или принять участие в сетевом мультиплеере с участием до 4 игроков.

Когда Corsairs – Battle of the Caribbean появится в игре, в ней появится новая торговая механика, которая потребует от игроков тщательного управления своим флотом для ведения торговых переговоров и защиты своих торговых позиций. У вас также будет возможность модернизировать корабли и работать с системой карт сокровищ. Между тем, улучшенный режим "Абордаж" с несколькими классами солдат и участием капитана в сражениях, игра предлагает глубокий захватывающий опыт.

Похоже, игра обеспечит захватывающее путешествие по бурным водам Карибского моря, когда вы, командуя грозным флотом, будете вступать в бой с вражескими кораблями. Исследуйте экзотические острова Карибского моря, откройте спрятанные сокровища и наймите опытных членов экипажа, чтобы укрепить свои военно-морские силы. Соревнуйтесь за превосходство, присоединяясь к французской, датской, испанской, британской или голландской фракциям.