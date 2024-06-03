Стратегия Corsairs - Battle of the Caribbean получила геймплейный трейлер

Microids представила геймплейный тизер-трейлер стратегии в реальном времени. Corsairs - Battle of the Caribbean.

Разработанная студией Fishing Cactus, игра Corsairs - Battle of the Caribbean выйдет на ПК (Steam, GOG, Epic Game Store, Microsoft Store) в конце 2024 года, а в 2025 году состоится релиз на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

Считавшаяся одной из лучших стратегических игр на пиратскую тематику еще в 1999 году, Corsairs - Battle of the Caribbean теперь органично сочетает в себе тактические бои и ориентированный на управление геймплей. Пересмотренная и обновленная механика торговли требует от игроков тщательного управления флотом и защиты торговых позиций. Возможность улучшать свой корабль, порты и постройки... Не говоря уже о расширенном режиме «Абордаж» с несколькими классами солдат и участием капитана в сражениях, игра предлагает захватывающий опыт.

Отправляйтесь в захватывающее путешествие по бурным водам Карибского моря, командуя грозным флотом, чтобы вступить в бой с вражескими кораблями. Исследуйте экзотические острова, открывайте спрятанные сокровища и нанимайте опытных членов экипажа, чтобы укрепить свои военно-морские силы. Соревнуйтесь за господство в Карибском бассейне, присоединяясь к французской, датской, испанской, британской или голландской фракциям.

Погрузитесь в детально проработанный и обширный мир, изобилующий возможностями, и отправляйтесь в самое настоящее пиратское приключение!