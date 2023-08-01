Анонсирована Corsairs Legacy: Naval Mission - продолжение основной игры

Студия Mauris анонсировала Corsairs Legacy: Naval Mission — продолжение основной истории Corsairs Legacy, которое выпустят в виде отдельной игры. В связи с этим разработчики пиратского экшена отказались от релиза пролога, представленного в начале 2022 года.

Также авторы Corsairs Legacy обновили страницу игры в Steam, куда добавили несколько геймплейных скриншотов. На них можно увидеть главного героя пиратского экшена, который изучает местные таверны, сражается с солдатами на корабле и исследует несколько локаций на острове.

В ближайшие месяцы студия Mauris обещает назвать точную дату выхода Corsairs Legacy, выпустить финальный трейлер и раскрыть содержимое релизной версии игры. Авторы пиратского экшена также хотят добиться конечной цели — создания «полноценной песочницы с богатым набором возможностей».

Corsairs Legacy выйдет на PC.