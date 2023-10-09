Авторы пиратского экшена Corsairs Legacy открыли предзаказ и улучшили демоверсию игры

Независимая студия Mauris опубликовала новый дневник разработчиков, посвященный созданию масштабного пиратского экшена Corsairs Legacy. Команда авторов прислушалась к отзывам игроков, опробовавших демоверсию игры в Steam, и приняла решение существенно улучшить её. Теперь демо Corsairs Legacy будет поддерживать Nvidia DLSS и AMD FSR, а также позволит игрокам пройти дополнительное задание и опробовать обновленные механики.
В улучшенной демоверсии Corsairs Legacy появилась возможность посещать трюм при абордаже, выбирать дополнительные уровни сложности и множество других улучшений. Все изменения были внесены на основе отзывов игроков и статистики, полученной разработчиками во время игровых тестов.
Основные изменения в обновленной демоверсии:
- Открыты все уровни сложности: теперь можно сразу играть на уровнях Морской волк и Хардкор.
- Добавлены субтитры.
- Добавлены подсказки, объясняющие механики игры.
- Добавлено информационное окно, отображающее текущую задачу игрока.
- Добавлен доступ к характеристикам своего корабля и трюма, а также возможность выбрасывать за борт вещи и повышать мораль за деньги.
- Добавлена информация о том, как высчитывается скорость ветра.
- Доступна дополнительная миссия захвата вражеского корабля, где присутствуют новые абордажская сцена и каюта.
- Добавлена возможность видеть тип корабля с помощью подзорной трубы.
- Добавлена механика обмена товарами с союзным кораблем.
- Теперь в случае, когда продолжается перезарядка, но игрок пытается выстрелить, игра сообщает о перезарядке. А в случае, когда у игрока закончились снаряды, он услышит информацию о необходимости сменить тип снаряда.
- Добавлены настройки графики и поддержка Nvidia DLSS, AMD FSR.
- Улучшена работа камеры в режиме наземного передвижения.
- Добавлены новые комбинации атак.
- При абордажах добавлены мушкетеры.
- Теперь во время абордажа доступен трюм.
- Добавлен взлом замков отмычкой.
- Доработана логика сундуков.
Вместе с этим разработчики объявили об открытии предзаказов Corsairs Legacy на официальном сайте. Для покупки доступно стандартное издание за 20 долларов и расширенное издание Supporter Pack за 30 долларов, которое включает различные цифровые бонусы и позволяет поддержать разработчиков напрямую.
Так как у нас нет издателя или инвесторов, развитие серии Corsairs Legacy напрямую зависит от количества проданных копий. Если у вас есть друзья, которых вы могли бы порадовать игрой Corsairs Legacy – будем благодарны, если вы приобретете ключи и для них.
Разработка первой игры заняла у нашей команды гораздо больше времени и финансовых ресурсов, чем мы ожидали. Но мы довольны техническим и визуальным результатом, который будет фундаментом для следующих игр, и надеемся, что количество проданных копий и поддержка в виде покупки Supporter Pack позволит нам и дальше углублять механики и расширять карту Карибов.
— отмечают в Mauris.
По словам разработчиков, проект находится на финальной стадии разработки. Уже совсем скоро они покажут новый геймплейный трейлер игры и озвучат дату релиза Corsairs Legacy.
Анимации и импакт дно
передзаказ?
На старорусском xD
По моему BlackFlag и по картинке и по физике лучше выглядел. Механики корабельного боя тоже как то серо выглядят. Уж простите разработчики, понятно что старались, но в 23 году выпускать игру уровня 2005 такое себе..
где игра то ? я вижу какую то самую раннюю альфу , за которую уже просят бабки .. полный бред
Сейчас это норма, пускать людей на альфа-тест за из же деньги)
Skull & Bones никогда не выйдет:D
Вот честно, игру жду и 20 долларов - это вполне себе отличная цена, для обновлённой ностальгии. Но:
А почему не в стиме сразу? Вот честно, как-то в последнее время и близко нет доверия, когда игра продаётся только на сайте разработчика. 30% стиму - это не только то, что "недополучает" разработчик, хотя взамен он получает площадку с аудиторией и мощностями, но это ещё и гарантия для покупателя, что в случае чего, он может вернуть деньги.
это что? переработка корсаров?
Игра вообще о чем. По стиму непонятно, это попытка возродить корсары или что? Цена такая то дешевая всего 20 долларов, но непонятно что ожидать от игры. Пойду гляну на ютубе демоверсию
Насколько я понял по , они хотят один в один перенести Корсаров на двигло Юнити.
лучше бы корсары 4 не отменяли.