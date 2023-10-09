Авторы пиратского экшена Corsairs Legacy открыли предзаказ и улучшили демоверсию игры ©

Независимая студия Mauris опубликовала новый дневник разработчиков, посвященный созданию масштабного пиратского экшена Corsairs Legacy. Команда авторов прислушалась к отзывам игроков, опробовавших демоверсию игры в Steam, и приняла решение существенно улучшить её. Теперь демо Corsairs Legacy будет поддерживать Nvidia DLSS и AMD FSR, а также позволит игрокам пройти дополнительное задание и опробовать обновленные механики.

В улучшенной демоверсии Corsairs Legacy появилась возможность посещать трюм при абордаже, выбирать дополнительные уровни сложности и множество других улучшений. Все изменения были внесены на основе отзывов игроков и статистики, полученной разработчиками во время игровых тестов.

Основные изменения в обновленной демоверсии:

Открыты все уровни сложности: теперь можно сразу играть на уровнях Морской волк и Хардкор. Добавлены субтитры. Добавлены подсказки, объясняющие механики игры. Добавлено информационное окно, отображающее текущую задачу игрока. Добавлен доступ к характеристикам своего корабля и трюма, а также возможность выбрасывать за борт вещи и повышать мораль за деньги. Добавлена информация о том, как высчитывается скорость ветра. Доступна дополнительная миссия захвата вражеского корабля, где присутствуют новые абордажская сцена и каюта. Добавлена возможность видеть тип корабля с помощью подзорной трубы. Добавлена механика обмена товарами с союзным кораблем. Теперь в случае, когда продолжается перезарядка, но игрок пытается выстрелить, игра сообщает о перезарядке. А в случае, когда у игрока закончились снаряды, он услышит информацию о необходимости сменить тип снаряда. Добавлены настройки графики и поддержка Nvidia DLSS, AMD FSR. Улучшена работа камеры в режиме наземного передвижения. Добавлены новые комбинации атак. При абордажах добавлены мушкетеры. Теперь во время абордажа доступен трюм. Добавлен взлом замков отмычкой. Доработана логика сундуков.

Вместе с этим разработчики объявили об открытии предзаказов Corsairs Legacy на официальном сайте. Для покупки доступно стандартное издание за 20 долларов и расширенное издание Supporter Pack за 30 долларов, которое включает различные цифровые бонусы и позволяет поддержать разработчиков напрямую.

Так как у нас нет издателя или инвесторов, развитие серии Corsairs Legacy напрямую зависит от количества проданных копий. Если у вас есть друзья, которых вы могли бы порадовать игрой Corsairs Legacy – будем благодарны, если вы приобретете ключи и для них.

Разработка первой игры заняла у нашей команды гораздо больше времени и финансовых ресурсов, чем мы ожидали. Но мы довольны техническим и визуальным результатом, который будет фундаментом для следующих игр, и надеемся, что количество проданных копий и поддержка в виде покупки Supporter Pack позволит нам и дальше углублять механики и расширять карту Карибов.

— отмечают в Mauris.

По словам разработчиков, проект находится на финальной стадии разработки. Уже совсем скоро они покажут новый геймплейный трейлер игры и озвучат дату релиза Corsairs Legacy.