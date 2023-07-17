Авторы пиратской ролевой игры Corsairs Legacy опубликовали новый дневник разработчиков ©

В новом дневнике разработчиков грядущей "исторической пиратской игры" Corsairs Legacy рассказывается о том, как будет работать система наземного боя.

Очевидно, что в пиратской ролевой игре морским боям уделяется большое внимание, но не менее важно правильно организовать ближний бой. В конце концов, вам предстоит взять на абордаж множество кораблей (если все пройдет успешно), поэтому вы должны быть уверены в надежности своего тесака.

Вероятно, именно в этом заключается логика нового дневника разработчиков, в котором также демонстрируются различные элементы и изменения, реализованные разработчиками из Mauris за последние несколько месяцев.

В дневнике разработчик Mauris подробно описывает улучшения, которые были сделаны после выхода демоверсии Corsairs Legacy в феврале этого года, а также рассказывает о новых возможностях, которые появятся в готовой игре.

По словам Mauris, чем выше уровень сложности, тем больше вам придется применять стратегию боя, чтобы победить. Например, чтобы захватить корабль противника, необходимо уменьшить численность его экипажа перед высадкой. Это становится тем важнее, чем выше уровень сложности.

После выхода демоверсии Mauris уменьшила количество ударов, необходимых для победы над вражескими пиратами, а также увеличила здоровье главного героя, чтобы вражеские комбо не наносили вам один удар. Этому будут рады те, кто скрестил шпаги не с теми пиратами.

Комбо-атаки были "значительно улучшены" в последние месяцы, враги реагируют по-разному в зависимости от выбранной атаки. Поэтому необходимо правильно подбирать атаки, чтобы выполнять комбо-удары, на которые враги не будут реагировать.

Стрельба также была улучшена: Mauris добавила курсор для прицеливания, анимацию наклона руки и улучшила выбор цели. А вот перемещение во время прицеливания пока не доработано: по словам Mauris, над этим нужно еще много работать.

В Corsairs Legacy добавлено разграбление трупов. Вы сможете находить на врагах такие вещи, как снаряжение, лечебные предметы и пули. Однако не стоит забывать о максимальном количестве снаряжения, так как при превышении этого показателя вы потеряете возможность бегать.

Если вы еще не слышали, то Corsairs Legacy - это новый гибрид пиратской ролевой игры с открытым миром и симулятором жизни.

Вам предстоит путешествовать по Карибскому бассейну, заниматься пиратской деятельностью и отбиваться от внимания морских империй. К сожалению, ничего не говорится о кроссовере с Monkey Island, но пока об этом говорить рано.