Демо пиратского экшена Corsairs Legacy появится на gamescom 2023

Студия Mauris стала одной из участниц Future Games Show, которая пройдет в рамках выставки gamescom 2023. Во время презентации компания покажет Corsairs Legacy — пиратский экшен про морские бои и абордаж.

Посетители выставки gamescom 2023 смогут опробовать игру — им будет доступна одна из глав основной игры с локализацией на 12 языков. В демо пользователи также увидят два новых острова в морском режиме — Тринидад и Тобаго.

Еще студия Mauris запустила стрим, в котором руководитель Corsairs Legacy Владимир Бондаренко играет в демо-версию экшена. Он также раскроет новые подробности об игре, особенностях первого релиза и некоторых планах.

Corsairs Legacy должна выйти в 2023 году на PC.