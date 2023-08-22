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Corsairs Legacy 2023 г.
6.8 72 оценки

Демо пиратского экшена Corsairs Legacy появится на gamescom 2023

Solstice
Новости

Студия Mauris стала одной из участниц Future Games Show, которая пройдет в рамках выставки gamescom 2023. Во время презентации компания покажет Corsairs Legacy — пиратский экшен про морские бои и абордаж.

Посетители выставки gamescom 2023 смогут опробовать игру — им будет доступна одна из глав основной игры с локализацией на 12 языков. В демо пользователи также увидят два новых острова в морском режиме — Тринидад и Тобаго.

Еще студия Mauris запустила стрим, в котором руководитель Corsairs Legacy Владимир Бондаренко играет в демо-версию экшена. Он также раскроет новые подробности об игре, особенностях первого релиза и некоторых планах.

Corsairs Legacy должна выйти в 2023 году на PC.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
001fess

Я бы постыдился такое там показывать.

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Кроллег

Да отчего же? На выставках хватает всякого инди. Почему бы и корсаров не представить?

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