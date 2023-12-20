Пиратский ролевой экшен Corsairs Legacy выйдет в раннем доступе в январе 2024 года

Студия Mauris представила релизный трейлер своего пиратского экшена Corsairs Legacy и объявила конкретные сроки релиза. Игра появится в раннем доступе в январе 2024 года, однако точная дата зависит от сроков одобрения магазином Steam.

В раннем доступе Corsairs Legacy игрокам предоставится возможность пройти первую половину захватывающей сюжетной кампании. Затем, в течение 3-6 месяцев после релиза, в игру будут интегрированы новые геймплейные механики, обещающие дополнительную глубину и интерес к игровому процессу.

Если вас заинтересовал трейлер, то вы можете ознакомиться с демоверсией игры в Steam.