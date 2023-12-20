Пиратский ролевой экшен Corsairs Legacy выйдет в раннем доступе в январе 2024 года

Студия Mauris представила релизный трейлер своего пиратского экшена Corsairs Legacy и объявила конкретные сроки релиза. Игра появится в раннем доступе в январе 2024 года, однако точная дата зависит от сроков одобрения магазином Steam.
В раннем доступе Corsairs Legacy игрокам предоставится возможность пройти первую половину захватывающей сюжетной кампании. Затем, в течение 3-6 месяцев после релиза, в игру будут интегрированы новые геймплейные механики, обещающие дополнительную глубину и интерес к игровому процессу.
Если вас заинтересовал трейлер, то вы можете ознакомиться с демоверсией игры в Steam.
Ох, эти слова, надеюсь бой на кораблях будет круче чем бой на мечах.
Чисто корсары город потеряных кораблей в моих глазах, всё тоже самое а год 2023, но это приятно почему то)
Лучшее чем трэшачок skull and bones
Боёвка выглядит весьма печально в плане визуала. Я надеялся, что каких-нибудь эффектов добавят на замахи и сами моменты удара. А тут всё это выглядит как в начале 2000 годов.