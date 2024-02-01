на главную
об игре
Corsairs Legacy 30.01.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Инди, От третьего лица, Открытый мир
6.7 100 оценок

Разработчики Corsairs Legacy снизили цену на игру спустя сутки после релиза

2BLaraSex
Новости

Вчера в раннем доступе состоялся релиз наследницы «Корсаров» - симулятора пирата Corsairs Legacy. Сразу же после релиза игроков неприятно удивила высокая цена - 1900 рублей, хотя в игре всего 3 часа сюжета, а остальное обещают через полгода. Игра всего за несколько часов набрала большое число негативных отзывов, в результате чего ее рейтинг одобрения в Steam на данный момент составляет всего 35%.

Видимо, разработчики поняли свою ошибку, так как спустя чуть менее чем через сутки они снизили цену на игру почти на 1000 рублей. Теперь Corsairs Legacy можно приобрести за 990 рублей, но вряд ли это поможет изменить разочарование игроков, так как у игры есть и много других проблем: пустые локации, топорные анимации, отсутствие открытого мира и т.д.

10
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Oscilograf

Унылая шляпа на сверхустаревшем движке 20+ летней давности, которому чуть чуть графики подвезли. Следил одно время за этим проектом, разочарование.

8
Leshugan

Ты может с Caribian Legend путаешь? Там васяны мод на шторменджин продают.

0
Hartelose

Старые Корсары лучше этого убожества. А тут простое желание поиметь деньги с доверчивых.

6
fearmen11

лично мне показалось что Corsairs Legacy сохранили старую добрую механику серии корсаров. Это довольно печально нет прогресса ( можно было вдохновиться более удобными механиками).

0
MaxPayne86

Ну камон, вся серия Корсаров застряла в 2003 году по всем игровым аспектам. Нынче такое надо только ярым фанатам и случайно наткнувшимся игрокам, коим всё же зашло.

Сколько там в 2003 году стоили игры? около 100-150 рублей? Вот такой ценник и будет адекватен.

3
evil_capcha

Клоуны и это много.

Ps в игре нет открытого мира? Лол она и за бесплатно дорого

2
Talendor3

ахаха
вот бы всегда так работало

2
Ellie Williams

я в такое и за бесплатно не буду играть

1
Antoxanotdance

я никогда не играл в корсарах сюжетно, сначала торговал и воевал с пиратами или кем еще а потом захватывал всё что угодно

0
RomanV87

Что это за шляпа такая? Типа Корсары ГПК?

0
ugf16349

Читаю отзывы, почему она негативная. Почему всего 3 часа сюжета, вот ответ. Получается, эта линейная игра и от корсаров только одно название.

0
Кроллег

Ну это уже хоть что-то.

-2
Кей Овальд

" в игре всего 3 часа сюжета, а остальное обещают через полгода."
Чо, серьёзно!?

А, ранний доступ же, тогда чего все бомбанули? В БГ3 тоже только первый акт был в раннем доступе.

-5
Kypощyп

В БГ раннего доступа ты мог залипнуть на десятки часов в первом акте, по сравнению с тремя часами "сюжета" от этих недо-корсаров, и даже это стоило своих денег за ранний доступ. А уж с ценой корсаров совсем смешно вышло. Начали продавать за 2к игру с устаревшими минимум лет на 15 механиками, графонием, геймлеем и т.д.

Чувствуешь этот запах наипалова? А ты поверь мне, он есть.

3
DenisVTR

В финале будет 6. Тут именно что вся игра на три часа судя по отзывам. Я например думал что это в первую очередь песочница будет как прошлые части. А ещё у них есть другая игра, ну как другая, таже суть но там сюжет судя по описанию другой и её фишка что она будет сюжетно ориентированная. Выход вроде как тоже в этом году. Короче тут вообще не понятки, если там сюжетная то это тогда вообще что и зачем.

1
Кей Овальд Kypощyп

Ладно, согласен.

0
fearmen11 DenisVTR

вы будете смеяться, но в некоторых корсарах был сюжет

0
DenisVTR fearmen11

Я знаю, но в целом это были игры в которых можно было потеряться надолго

0