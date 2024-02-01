Разработчики Corsairs Legacy снизили цену на игру спустя сутки после релиза

Вчера в раннем доступе состоялся релиз наследницы «Корсаров» - симулятора пирата Corsairs Legacy. Сразу же после релиза игроков неприятно удивила высокая цена - 1900 рублей, хотя в игре всего 3 часа сюжета, а остальное обещают через полгода. Игра всего за несколько часов набрала большое число негативных отзывов, в результате чего ее рейтинг одобрения в Steam на данный момент составляет всего 35%.
Видимо, разработчики поняли свою ошибку, так как спустя чуть менее чем через сутки они снизили цену на игру почти на 1000 рублей. Теперь Corsairs Legacy можно приобрести за 990 рублей, но вряд ли это поможет изменить разочарование игроков, так как у игры есть и много других проблем: пустые локации, топорные анимации, отсутствие открытого мира и т.д.
Унылая шляпа на сверхустаревшем движке 20+ летней давности, которому чуть чуть графики подвезли. Следил одно время за этим проектом, разочарование.
Ты может с Caribian Legend путаешь? Там васяны мод на шторменджин продают.
Старые Корсары лучше этого убожества. А тут простое желание поиметь деньги с доверчивых.
лично мне показалось что Corsairs Legacy сохранили старую добрую механику серии корсаров. Это довольно печально нет прогресса ( можно было вдохновиться более удобными механиками).
Ну камон, вся серия Корсаров застряла в 2003 году по всем игровым аспектам. Нынче такое надо только ярым фанатам и случайно наткнувшимся игрокам, коим всё же зашло.
Сколько там в 2003 году стоили игры? около 100-150 рублей? Вот такой ценник и будет адекватен.
Клоуны и это много.
Ps в игре нет открытого мира? Лол она и за бесплатно дорого
ахаха
вот бы всегда так работало
я в такое и за бесплатно не буду играть
я никогда не играл в корсарах сюжетно, сначала торговал и воевал с пиратами или кем еще а потом захватывал всё что угодно
Что это за шляпа такая? Типа Корсары ГПК?
Читаю отзывы, почему она негативная. Почему всего 3 часа сюжета, вот ответ. Получается, эта линейная игра и от корсаров только одно название.
Ну это уже хоть что-то.
" в игре всего 3 часа сюжета, а остальное обещают через полгода."
Чо, серьёзно!?
А, ранний доступ же, тогда чего все бомбанули? В БГ3 тоже только первый акт был в раннем доступе.
В БГ раннего доступа ты мог залипнуть на десятки часов в первом акте, по сравнению с тремя часами "сюжета" от этих недо-корсаров, и даже это стоило своих денег за ранний доступ. А уж с ценой корсаров совсем смешно вышло. Начали продавать за 2к игру с устаревшими минимум лет на 15 механиками, графонием, геймлеем и т.д.
Чувствуешь этот запах наипалова? А ты поверь мне, он есть.
В финале будет 6. Тут именно что вся игра на три часа судя по отзывам. Я например думал что это в первую очередь песочница будет как прошлые части. А ещё у них есть другая игра, ну как другая, таже суть но там сюжет судя по описанию другой и её фишка что она будет сюжетно ориентированная. Выход вроде как тоже в этом году. Короче тут вообще не понятки, если там сюжетная то это тогда вообще что и зачем.
Ладно, согласен.
вы будете смеяться, но в некоторых корсарах был сюжет
Я знаю, но в целом это были игры в которых можно было потеряться надолго