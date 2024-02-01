Разработчики Corsairs Legacy снизили цену на игру спустя сутки после релиза

Приготовьтесь к морскому приключению в роли отважного контрабандиста Руфуса Монро. Он перевозит товары на своём корабле между островами Карибского моря, лавируя между патрулями разных держав. Но однажды очередной рейд на Тринидад и Тобаго идёт не по плану — Руфуса настигает испанский военный галеон.

Эта встреча кладёт начало новым опасным приключениям для контрабандиста и его команды. Им предстоит выполнить серию рискованных заданий на просторах Карибского моря. Придётся перевозить запрещённые грузы мимо стражи вражеских кораблей, участвовать в грандиозных морских сражениях с могущественными империями и многое другое. Чем дальше, тем выше ставки, и от навыков Руфуса будет зависеть не только успех миссии, но и жизнь всей его команды.

Сумеете ли вы преодолеть все трудности и опасности, подстерегающие в коварных водах Карибского моря? Станете ли вы легендарным пиратом или так и останетесь безвестным неудачником? Выбор за вами — в этом плавании вы сами кузнец своей судьбы.