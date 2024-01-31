В Steam в раннем доступе вышла Corsairs Legacy

В Steam состоялся релиз Corsairs Legacy - симулятора пиратской жизни от студии Mauris. Игра представляет собой духовную наследницу легендарной серии Корсаров, в которой игрокам предстоит путешествовать по морям на своем корабле, участвовать в морских сражениях и исследовать острова в поисках сокровищ. На странице игры разработчики предупреждают, что игра находится в раннем доступе, где пробудет около 6 месяцев. Сейчас в игре доступна лишь половина сюжета (около 3 часов геймплея) с основными механиками (морские сражения, абордаж, РПГ-часть с квестами на Барбадосе и Тобаго). В полноценном релизе планируется добавить еще 3 часа сюжетного геймплея, новые острова, новые локации и новые механики.
По сюжету, игрокам предстоит взять на себя роль отважного контрабандиста Руфуса Монро, перевозящего товары через военные патрули в Карибском море. Когда привычный рейд на острова Тринидад и Тобаго идёт не по плану, Руфус и его команда оказываются лицом к лицу с испанским военным кораблём, что и становится началом нового неожиданного приключения.
Игру можно приобрести в Steam за 1900 рублей. Разработчики обещают, что цена на игру не изменится после выхода полной версии. Также у Corsairs Legacy есть демо-версия.
Почти два косаря - это сильно.
+ комиссия и уже больше 2к
от украины для русских думаю другой цены и не стоило ждать вообще.
Довольно-таки любопытная игра. Покупать я это естественно не буду, лучше стяну эту игру про пиратов с пиратской бухты.))
2к за игру из ранних 00х мощно
А губа не треснет за сранний доступ 2к просить? я атомное сердце законченное и отполированное купил почти за столько же.
Очень люблю серию "Корсары", но с таким ценником подожду стримов и обзоров. 2К руб. за игру в раннем доступе многовато.
Я конечно все понимаю, но не слишком ли завышена цена? бг3 так то 14к стоит.
Если игра будет в духе старых корсаров то готов поддержать рублем. Нужно продвигать отечественный игропром.Тем более что крупные игровые площадки забуксовали со своими проектами
MADE IN UKRAINE если что, какие отечественные разработки? на сайт зайди с начало.
Palworld 900 стоит там геймплей, графон для любого пк и удовольствия большь в разы, залип на неделю. = D А тут 1900 за нишевую уету типа Корсаров.
Ну, у Palworld написано, что «Стоимость продукта может возрасти в момент официального релиза или по мере его приближения.». У Корсаров цена окончательная.
во первых 1100, во вторых он в раннем доступе. когда будет релиз цена вырастет в 2 раза