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Corsairs Legacy 30.01.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Инди, От третьего лица, Открытый мир
7 94 оценки

В Steam в раннем доступе вышла Corsairs Legacy

2BLaraSex
Новости

В Steam состоялся релиз Corsairs Legacy - симулятора пиратской жизни от студии Mauris. Игра представляет собой духовную наследницу легендарной серии Корсаров, в которой игрокам предстоит путешествовать по морям на своем корабле, участвовать в морских сражениях и исследовать острова в поисках сокровищ. На странице игры разработчики предупреждают, что игра находится в раннем доступе, где пробудет около 6 месяцев. Сейчас в игре доступна лишь половина сюжета (около 3 часов геймплея) с основными механиками (морские сражения, абордаж, РПГ-часть с квестами на Барбадосе и Тобаго). В полноценном релизе планируется добавить еще 3 часа сюжетного геймплея, новые острова, новые локации и новые механики.

По сюжету, игрокам предстоит взять на себя роль отважного контрабандиста Руфуса Монро, перевозящего товары через военные патрули в Карибском море. Когда привычный рейд на острова Тринидад и Тобаго идёт не по плану, Руфус и его команда оказываются лицом к лицу с испанским военным кораблём, что и становится началом нового неожиданного приключения.

Игру можно приобрести в Steam за 1900 рублей. Разработчики обещают, что цена на игру не изменится после выхода полной версии. Также у Corsairs Legacy есть демо-версия.

9
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Кроллег

Почти два косаря - это сильно.

1
JohnTornton

+ комиссия и уже больше 2к

1
rujurist

от украины для русских думаю другой цены и не стоило ждать вообще.

0
WittyOrvilleton

Довольно-таки любопытная игра. Покупать я это естественно не буду, лучше стяну эту игру про пиратов с пиратской бухты.))

1
evil_capcha

2к за игру из ранних 00х мощно

0
Arhont89

А губа не треснет за сранний доступ 2к просить? я атомное сердце законченное и отполированное купил почти за столько же.

0
PaulX

Очень люблю серию "Корсары", но с таким ценником подожду стримов и обзоров. 2К руб. за игру в раннем доступе многовато.

0
pyw

Я конечно все понимаю, но не слишком ли завышена цена? бг3 так то 14к стоит.

-2
Odesseet

Если игра будет в духе старых корсаров то готов поддержать рублем. Нужно продвигать отечественный игропром.Тем более что крупные игровые площадки забуксовали со своими проектами

-3
rujurist

MADE IN UKRAINE если что, какие отечественные разработки? на сайт зайди с начало.

1
Илья Чапланов

Palworld 900 стоит там геймплей, графон для любого пк и удовольствия большь в разы, залип на неделю. = D А тут 1900 за нишевую уету типа Корсаров.

-5
2BLaraSex

Ну, у Palworld написано, что «Стоимость продукта может возрасти в момент официального релиза или по мере его приближения.». У Корсаров цена окончательная.

0
JohnTornton

во первых 1100, во вторых он в раннем доступе. когда будет релиз цена вырастет в 2 раза

0