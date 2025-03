Анонсирован сборник Cosmi: Forbidden Forests с культовыми играми с консоли Commodore 64

Издатель Ziggurat Interactive и студия Empty Clip Studios анонсировали сборник Cosmi: Forbidden Forests, который включает 10 культовых игр для Commodore 64. Среди них такие хиты, как Forbidden Forest, Aztec Challenge и другие разработки Пола Нормана, ставшие знаковыми для ретрогеймеров.

Сборник выйдет 27 мая 2025 года на PC, PlayStation 5 и Nintendo Switch. Версия для ПК будет доступна в Steam и GOG. В комплект войдут игры, такие как Beyond the Forbidden Forest, Caverns of Khafka, Seal, Delta Man и другие.

Особым сюрпризом для поклонников станет ремейк Forbidden Forest, который позволит игрокам переключаться между классической и обновленной версиями. Также в сборнике будут доступны документальные материалы, включая цифровые комиксы и галерею с экспонатами, связанными с разработкой игр.

Кроме того, в сборник добавлены функции сохранения статусов и перемотки действий, что сделает прохождение игр еще удобнее. Это сборник, который порадует поклонников ретрогейминга и ценителей классики.