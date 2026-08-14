Cosmic Fear выйдет 9 сентября - разработчик показал новую локацию и добавил режим для чувствительных игроков

Релиз космического хоррора Cosmic Fear уже совсем близко. Игра выйдет 9 сентября, и разработчик Алессандро поделился свежими деталями. Подробности рассказывает Дима Антивирус. В новом обновлении разработчик показал одну из локаций, которые игроки исследуют по ходу расследования. В этом месте, по его словам, произойдёт что-то значительное — именно там главный герой наконец выйдет на ключевого персонажа сюжета.

Финал разработки уже идёт полным ходом. В последние недели автор полирует игру и готовит её к запуску. Среди свежих улучшений — настройка отключения покачивания камеры для игроков, которых укачивает или кто предпочитает стабильный обзор. Ещё добавлен облегчённый режим для тех, кто хочет пройти игру без лишнего напряжения. Демоверсия игры доступна для всех желающих.