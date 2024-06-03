Благодаря успеху "Казаков 3" GSC сумела вернуться в индустрию и начать разработку S.T.A.L.K.E.R. 2

На сегодняшний день S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl является одной из самых ожидаемых игр в мире. Впрочем, это оказалось возможным из-за стечения нескольких обстоятельств, в том числе и финансового успеха Cossacks 3. Об этом рассказал Сергей Григорьевич, основатель GSC Game World.
Случилось это, как раз в то время, когда GSC Game World была практически на паузе, к Сергею Григорьевичу обратился его брат Евгений с предложением создать третью часть стратегической серии «Казаки». Не раздумывая, Сергей Григорьевич дал добро на разработку триквела уже под руководством Евгения и финансировал разработку за свой счет. А уже в 2014 году студия объявила о своем возвращении в игровую индустрию и начале разработки новой игры. О том, что это новая часть «Казаков», геймерское сообщество узнает в 2015 году. Игра полностью окупила свою разработку и разошлась тиражом примерно 530-610 тысяч копий. На фоне финансового успеха Cossacks 3 в компании в очередной раз задумались о S.T.A.L.K.E.R. 2.
Сергей отмечает, с появлением Steam для разработчиков стало гораздо проще отбить затраты на разработку. И если раньше издателю отчислялось 75% дохода от игры, а в некоторых случаях даже 85% (Electronic Arts), в Steam уходит всего 30%. Получив новые возможности, студия приступила к разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 с Евгением Григорьевичем под руководством и опять на средства Сергея Григорьевича. В дальнейшем к финансированию проекта присоединились Макс Криппа и Microsoft.
До релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl остается не так много времени - игра должна выйти 5 сентября 2024 года на Xbox Series S | X и PC.
Самая ожидаемая, смешно, самая ожидаемая она была лет 10 назад... // Александр Лепёшкин
Это успех? Сломанный по сути ремейк первой игры необоснованно носящий цифру 3 в названии
Не помню что бы казаки 3 успешными были. И думаю Stalker 2 повторит "успех" казаков.
Ну так и сралкер не разрабатывается
при чём тут нишевые казаки? если даже они для них хорошо продались, то сталкер 2 то уж и подавно окупиться, тем более в гейм пасе в первый день, может ты ещё не помнишь "успех" оригинального сталкера и двух допов?
А где ты видишь про успешность Казаков как игры? Сказанно только о финансовом успехе и лояльной финансовой политике Стим.
Ага, сам на дереве спеет.
Осуждаю тогда каждого, кто покупал Казаков 3
Кем? Кучкой наивных людей, которые еще верят в обещания ГСЦ, неоднократно вравшей пользователям?
будешь играть когда она выйдет?
Насмешил. Посмотрим, сколько будет проданно копий.
может через 2-3 года после релиза, когда поправят баги. Но разумеется это будет версия с торрента. А может и вообще не буду. С возрастом интерес к играм как-то проходит.
Ну давайте честно говорить, это не одна из самых ожидаемых игр. // Антон Крупнов
Какие громкие слова-вернуться в индустрию // Артём Ганник-Атаракс
Было бы весьма не плохо, если бы со временем разрабы обновили бы оригинальную трилогию. Моды модами,но хотелось бы большего
Недавно вышедшая триллогия получила уже третье обновление.
В Стиме или на приставках?
Ой прям как очень сильно прям ожидаем
У казаков 3 был успех? Я насколько помню они хуже 2й были, хотя уже и не помню почему)))
А то что владелец уже Криппа умолчали, что бы типо история не прерывалась)))
В любом случае на селюковом играть смысла никакого, искаверканные словечки только атмосферу испортят как и англиканский, надо будет озвучку ждать, благо в сентябре вархамер и бог войны на пк выйдут, да и сталкер опять перенесут скорее всего.
Вообще не играл ни в одну игру про Cocksucks
надо захватить сталкер 2 и все деньги забрать СЕБЕ. Во какой у МЕНЯ мечта