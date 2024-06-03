Благодаря успеху "Казаков 3" GSC сумела вернуться в индустрию и начать разработку S.T.A.L.K.E.R. 2

Продолжение давно уже не обновлявшейся серии стратегий, возрождённая, получившая ряд серьезных изменений, напрямую улучшающих геймплей. Так, в игру вносится новый фактор, влияющий на тактику сражений, ландшафт. Его умелое использование поможет превзойти большие войска противника или же наоборот выгодно расставить свое огромное войско. Также от этого зависит использование артиллерии и огнестрельного оружия. Организуйте пост на возвышении и не подпускайте врага.

На старте будет доступно 12 фракций, включая Россию, Францию, Украину, Пруссию и Англию. У каждой их фракций свои уникальные постройки, использовать которые можно на протяжении 5 сюжетных компаний. Со временем количество играбельных стран расширится до 20, а число юнитов достигнет 8 тысяч.

На одной карте могут поместиться до 7 игроков, ничто не мешает вам заключить мир и в 5-ом уничтожить слабенький союз двух оставшихся государств. Но ведь так не совсем интересно, ведь победитель, как гласит история, всегда один.