Уютное творчество без ограничений: анонсирован градостроительный симулятор CottageCore

Разработчик-одиночка Deltakosh представил официальный анонсирующий трейлер своей новой медитативной игры CottageCore. Проект представляет собой расслабляющую песочницу, в которой игроки могут без каких-либо ограничений строить уникальные здания — от крошечных деревенских домиков до монументальных замков на вершинах скал или даже летающих в облаках башен.
В основе игры лежит полная свобода самовыражения и кастомизации. Вот чем предстоит заниматься игрокам:
- Проектировать здания с нуля: Свободно меняйте пропорции коттеджей и башен, выбирайте материалы (например, комбинируйте камень и штукатурку), настраивайте цвета и форму крыш.
- Прорабатывать мельчайшие детали: Украшайте постройки фахверковыми элементами, добавляйте двери, окна, мансарды, дымоходы, вешайте фонари и пускайте по стенам живой плющ. Настраивать можно даже форму оконных рам и тип стекла.
- Наблюдать за живым миром: Вокруг ваших архитектурных шедевров будет кипеть жизнь — на локациях обитают различные животные, а в построенные дома постепенно заселяются дружелюбные деревенские жители.
- Строить в облаках: Для любителей фэнтези доступна функция, позволяющая заставить ваши замки и башни парить прямо на облаках.
Tiny Glade ты ли это?