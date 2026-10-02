Уютное творчество без ограничений: анонсирован градостроительный симулятор CottageCore

Разработчик-одиночка Deltakosh представил официальный анонсирующий трейлер своей новой медитативной игры CottageCore. Проект представляет собой расслабляющую песочницу, в которой игроки могут без каких-либо ограничений строить уникальные здания — от крошечных деревенских домиков до монументальных замков на вершинах скал или даже летающих в облаках башен.

В основе игры лежит полная свобода самовыражения и кастомизации. Вот чем предстоит заниматься игрокам: