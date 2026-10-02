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CottageCore 14.04.2027
Инди, Строительство, Вид сверху, Фэнтези, Песочница
6 3 оценки

Уютное творчество без ограничений: анонсирован градостроительный симулятор CottageCore

Апчхий Апчхий

Разработчик-одиночка Deltakosh представил официальный анонсирующий трейлер своей новой медитативной игры CottageCore. Проект представляет собой расслабляющую песочницу, в которой игроки могут без каких-либо ограничений строить уникальные здания — от крошечных деревенских домиков до монументальных замков на вершинах скал или даже летающих в облаках башен.

В основе игры лежит полная свобода самовыражения и кастомизации. Вот чем предстоит заниматься игрокам:

  • Проектировать здания с нуля: Свободно меняйте пропорции коттеджей и башен, выбирайте материалы (например, комбинируйте камень и штукатурку), настраивайте цвета и форму крыш.
  • Прорабатывать мельчайшие детали: Украшайте постройки фахверковыми элементами, добавляйте двери, окна, мансарды, дымоходы, вешайте фонари и пускайте по стенам живой плющ. Настраивать можно даже форму оконных рам и тип стекла.
  • Наблюдать за живым миром: Вокруг ваших архитектурных шедевров будет кипеть жизнь — на локациях обитают различные животные, а в построенные дома постепенно заселяются дружелюбные деревенские жители.
  • Строить в облаках: Для любителей фэнтези доступна функция, позволяющая заставить ваши замки и башни парить прямо на облаках.
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