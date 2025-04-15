Counter-Strike 1.6 вышла на PSVita - фанатский порт теперь доступен всем

Одна из самых культовых сетевых игр всех времён, Counter-Strike 1.6, теперь доступна на портативной консоли PS Vita. Это стало возможно благодаря энтузиастам, которые портировали игру на движок Xash3D FWGS — мощную, кроссплатформенную и полностью открытую альтернативу оригинальному GoldSrc.

Сам клиент игры называется cs16client — это переработанная с нуля библиотека клиента Counter-Strike, созданная на основе реверс-инжиниринга. Что особенно впечатляет — игроки на PS Vita могут подключаться к тем же серверам, что и пользователи оригинальной CS 1.6 на ПК, сохранив полную совместимость с GoldSrc.

Что ещё в разработке:

Хотя базовая игра уже работает, в проекте пока отсутствует ряд удобных функций:

Сенсорные кнопки для покупки оружия, голосового чата, голосования за карты и других меню.

Поддержка гироскопического прицеливания, аналогичного тому, что используется в vitaQuake3.

Разработчики признаются, что ресурсов и времени не хватает, но проект полностью открыт — это значит, что любой желающий из сообщества может внести свой вклад и развить функционал дальше.

Как поиграть:

Чтобы попробовать порт CS 1.6 на своей PS Vita:

Скачайте актуальную сборку Xash3D FWGS с GitHub. (Важно: версия на VitaDB сильно устарела!) Отдельно скачайте cs16client и поместите его в директорию с Xash3D на вашей консоли.

Этот порт — живой пример того, на что способно игровое сообщество, когда объединяется ради любимых классик. Даже спустя десятилетия, легендарная CS 1.6 продолжает жить и выходить на новых платформах.