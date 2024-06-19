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Counter-Strike 01.11.2000
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица
8.6 2 269 оценок

Counter-Strike отмечает 25-летие

monk70
Новости

19 июня 1999 года была выпущена первая публичная бета-версия Counter-Strike, ознаменовавшая начало 25-летнего пути, который изменил игровую и киберспортивную индустрию. Хотя официальная версия вышла 9 ноября 2000 года, юбилейная дата отмечается в июне.

Counter-Strike появилась как мод для первой Half-Life, созданный Мин Ле и Джесс Клифф, известными под псевдонимами Gooseman и Cliffe. Еще до официального запуска игра уже имела успех и привлекла внимание Valve. В 2000 году компания приобрела права на игру и пригласила создателей присоединиться к команде.

Первая бета-версия Counter-Strike сильно отличалась от самых известных версий (1.5 и 1.6), но она стала отправной точкой, которая изменила концепцию командных игр и киберспортивной сцены.

Сегодня серия Counter-Strike сохраняет свою актуальность и привлекает огромное сообщество. Ежедневно в Counter-Strike 2 играют 1,4 миллиона человек, а киберспортивные турниры собирают миллионы зрителей. Кроме того, внутриигровые предметы продаются за сотни тысяч долларов, вплоть до миллиона.

4
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
ZAUSA

Одна из самых лучших игр.

3
вупсич пупсич

Сейчас уже не тот контер страйк. Заходишь на ютуб - какие темы интересуют там людей?
Читы, баги, ставки, рулетки, фарм кейсов. Это всё в топе рекомендаций ютуба по кс 2.
Кс 1.6 и ксс - красивые мувики, турниры, имена, интервью, сходки - праздник.

Как повысить фпс в кс 2 в 2024 если мой комп из 2010

3
ivan41kds

мне стало интересно: у cs 1.6 есть вообще хейтеры?

3
Artery Kaulitz

Насчёт хейтерства не уверен, а вот лично я, ни в одну CS не играл ни разу. Не нахожу там ничего геймплейно-привлекательного. В общем, не моë. Хотя активно играю в разные игры уже 10000 лет

2
Swit-vlad

У меня даже артефакт остался с кс 1.5) хотел найти диск кс соурса, уже лицензию, но потерялся(

Спойлер
3
Koresh Studio

до сих пор в 1.6 катаю

1
Mega Therion

Террористс вин!

0
Пользователь ВКонтакте

Ну что я хочу тут сказать... Невероятно, но факт, cs1.6 до сих пор актуальна как никогда. У игры огромное число плюсов, но и минусов, к сожалению. Самый главный минус я бы назвал неадекватно глупых одменов серваков которые банять по кайфу. Рано или поздно разработчики должны получить за неё премию. Но к сожалению мир не совершенен, все знают в основном только Valve и Габена. Удивительная игра которая никогда не стареет. Единственный её конкурент появился только 18 лет спустя и это ПАБГ // Space Marine

0
Sniper_11

Легенда из игр! Сразу детства вспомнилось😎❤️

0
брaтанчик

Легенда!

0
rmplaton

Лучшая "Контра" на данный момент - это CS Source. В ней нормальная физика, и при этом она похожа на 1.6. А GO и 2 ушли слишком далеко - это совсем другие игры...

-3
ZAUSA

Хорошие игроки такое не говорят, так как играли во все версии, даже в Condition Zero, и сейчас могут.

3
TX ZX

А мне все версии нравятся по-своему

2
rmplaton ZAUSA

"Хорошим игроком" я бы себя называть не стал) Обычный самый) Играл во все, в т.ч. и в Condition Zero - в Steam'e они у меня есть, да и CS Source я покупал еще на релизе, когда их на дисках "Бука" издавала с привязкой к аккаунту (бонусом еще HL: Source там шла). Потом уже ключ брал на другой аккаунт (буквально за 50 руб.). Не говорю, что CS 2 плоха - нет, игра как игра. Но это не та игра, которая осталась у меня в памяти под названием "Counter-Strike"... На релизе и CSS ругали за то, что она сильно отличалась (так казалось тогда), но сейчас очевидно, что она намного больше походит на первые версии, чем CS 2. В оригинальную 1.6. я сейчас с трудом могу играть из-за физики: больше всего кидание гранат ее отражает. Тем не менее, 1.6 до сих пор отлично играется. Но CS Source для меня самый оптимальный вариант иногда поиграть - карты все еще очень близки к ранним версиям, но физика хорошая, графика приемлемая, и интерфейс не перегружен. Закупка в ней тоже гораздо удобнее, чем в новой части - в CSS я могу просто один раз закупиться, и потом по нажатию одной клавиши покупать на старте то же самое, не ковыряясь к пестрых меню и меню в подменю. Плюс в CS Source до сих пор есть сервера с адекватными игроками. Бывают, конечно, исключения, но все же - фильтр времени (2005-й год, кажется) отсеивает сразу огромный пласт неадекватных персонажей, которые заходят только для разведения срача и взаимных оскорблений.

-1