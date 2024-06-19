Counter-Strike отмечает 25-летие

19 июня 1999 года была выпущена первая публичная бета-версия Counter-Strike, ознаменовавшая начало 25-летнего пути, который изменил игровую и киберспортивную индустрию. Хотя официальная версия вышла 9 ноября 2000 года, юбилейная дата отмечается в июне.

Counter-Strike появилась как мод для первой Half-Life, созданный Мин Ле и Джесс Клифф, известными под псевдонимами Gooseman и Cliffe. Еще до официального запуска игра уже имела успех и привлекла внимание Valve. В 2000 году компания приобрела права на игру и пригласила создателей присоединиться к команде.

Первая бета-версия Counter-Strike сильно отличалась от самых известных версий (1.5 и 1.6), но она стала отправной точкой, которая изменила концепцию командных игр и киберспортивной сцены.

Сегодня серия Counter-Strike сохраняет свою актуальность и привлекает огромное сообщество. Ежедневно в Counter-Strike 2 играют 1,4 миллиона человек, а киберспортивные турниры собирают миллионы зрителей. Кроме того, внутриигровые предметы продаются за сотни тысяч долларов, вплоть до миллиона.