Counter-Strike отмечает 25-летие

19 июня 1999 года была выпущена первая публичная бета-версия Counter-Strike, ознаменовавшая начало 25-летнего пути, который изменил игровую и киберспортивную индустрию. Хотя официальная версия вышла 9 ноября 2000 года, юбилейная дата отмечается в июне.
Counter-Strike появилась как мод для первой Half-Life, созданный Мин Ле и Джесс Клифф, известными под псевдонимами Gooseman и Cliffe. Еще до официального запуска игра уже имела успех и привлекла внимание Valve. В 2000 году компания приобрела права на игру и пригласила создателей присоединиться к команде.
Первая бета-версия Counter-Strike сильно отличалась от самых известных версий (1.5 и 1.6), но она стала отправной точкой, которая изменила концепцию командных игр и киберспортивной сцены.
Сегодня серия Counter-Strike сохраняет свою актуальность и привлекает огромное сообщество. Ежедневно в Counter-Strike 2 играют 1,4 миллиона человек, а киберспортивные турниры собирают миллионы зрителей. Кроме того, внутриигровые предметы продаются за сотни тысяч долларов, вплоть до миллиона.
Одна из самых лучших игр.
Сейчас уже не тот контер страйк. Заходишь на ютуб - какие темы интересуют там людей?
Читы, баги, ставки, рулетки, фарм кейсов. Это всё в топе рекомендаций ютуба по кс 2.
Кс 1.6 и ксс - красивые мувики, турниры, имена, интервью, сходки - праздник.
Как повысить фпс в кс 2 в 2024 если мой комп из 2010
мне стало интересно: у cs 1.6 есть вообще хейтеры?
Насчёт хейтерства не уверен, а вот лично я, ни в одну CS не играл ни разу. Не нахожу там ничего геймплейно-привлекательного. В общем, не моë. Хотя активно играю в разные игры уже 10000 лет
У меня даже артефакт остался с кс 1.5) хотел найти диск кс соурса, уже лицензию, но потерялся(
до сих пор в 1.6 катаю
Террористс вин!
Ну что я хочу тут сказать... Невероятно, но факт, cs1.6 до сих пор актуальна как никогда. У игры огромное число плюсов, но и минусов, к сожалению. Самый главный минус я бы назвал неадекватно глупых одменов серваков которые банять по кайфу. Рано или поздно разработчики должны получить за неё премию. Но к сожалению мир не совершенен, все знают в основном только Valve и Габена. Удивительная игра которая никогда не стареет. Единственный её конкурент появился только 18 лет спустя и это ПАБГ // Space Marine
Легенда из игр! Сразу детства вспомнилось😎❤️
Легенда!
Лучшая "Контра" на данный момент - это CS Source. В ней нормальная физика, и при этом она похожа на 1.6. А GO и 2 ушли слишком далеко - это совсем другие игры...
Хорошие игроки такое не говорят, так как играли во все версии, даже в Condition Zero, и сейчас могут.
А мне все версии нравятся по-своему
"Хорошим игроком" я бы себя называть не стал) Обычный самый) Играл во все, в т.ч. и в Condition Zero - в Steam'e они у меня есть, да и CS Source я покупал еще на релизе, когда их на дисках "Бука" издавала с привязкой к аккаунту (бонусом еще HL: Source там шла). Потом уже ключ брал на другой аккаунт (буквально за 50 руб.). Не говорю, что CS 2 плоха - нет, игра как игра. Но это не та игра, которая осталась у меня в памяти под названием "Counter-Strike"... На релизе и CSS ругали за то, что она сильно отличалась (так казалось тогда), но сейчас очевидно, что она намного больше походит на первые версии, чем CS 2. В оригинальную 1.6. я сейчас с трудом могу играть из-за физики: больше всего кидание гранат ее отражает. Тем не менее, 1.6 до сих пор отлично играется. Но CS Source для меня самый оптимальный вариант иногда поиграть - карты все еще очень близки к ранним версиям, но физика хорошая, графика приемлемая, и интерфейс не перегружен. Закупка в ней тоже гораздо удобнее, чем в новой части - в CSS я могу просто один раз закупиться, и потом по нажатию одной клавиши покупать на старте то же самое, не ковыряясь к пестрых меню и меню в подменю. Плюс в CS Source до сих пор есть сервера с адекватными игроками. Бывают, конечно, исключения, но все же - фильтр времени (2005-й год, кажется) отсеивает сразу огромный пласт неадекватных персонажей, которые заходят только для разведения срача и взаимных оскорблений.