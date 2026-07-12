Поклонники перенесли Counter-Strike на оригинальную Sony PSP - игра работает на 60 FPS

Группа моддеров под названием PocketJS выпустила OpenStrike — шутер от первого лица с открытым исходным кодом, предназначенный для работы на оригинальной Sony PlayStation Portable. Это не порт, а самостоятельная реализация геймплея в стиле Counter-Strike, созданная для консоли, которая в 2026 году отмечает своё 20-летие.

Разработчикам удалось сохранить ключевые механики: классические карты, ботов, трассеры, отдачу и характерную динамику перестрелок. На опубликованном видео игра выглядит узнаваемо и работает плавно. Под капотом — частота 60 кадров в секунду при разрешении 480×272, что для PSP 2004 года выпуска является серьёзным достижением.

Объём занимаемой оперативной памяти — около 12 МБ. Для сравнения, стандартная PSP имеет 32 МБ (или 64 МБ у модели 2000). Движок написан на Rust, он отвечает за физику, коллизии, движение и рендеринг. Пользовательский интерфейс и система подсчёта очков реализованы через TypeScript и JavaScript с использованием движка QuickJS.

Технические ухищрения включают запекание освещения в цвета вершин и отбрасывание невидимой геометрии, что позволяет экономить ресурсы. OpenStrike работает на оригинальной PSP-1000.

Сейчас доступна версия 0.1 — это скорее техническая демонстрация, чем полноценная игра. В ней отсутствуют мультиплеер, звук и многие другие функции полноценного CS. Игра не использует материалы Valve, защищённые авторским правом, но визуально очень близка к оригиналу. Исходный код полностью открыт и доступен на GitHub.

Проект не претендует на роль полноценного порта, но впечатляет как техническое достижение и как пример того, что даже спустя два десятилетия сообщество продолжает выжимать из старого железа максимум.