Разработчик воссоздал гибрид Counter-Strike и Portal с помощью новой нейросети Kimi K3 всего за 3 доллара

Энтузиаст под ником ChrissGPT продемонстрировал работоспособность новой языковой модели Kimi K3, создав с ее помощью игровой прототип на стыке Counter-Strike и Portal. На генерацию кода ушло около 600 000 токенов, а общая стоимость работы через API составила всего 3.24 доллара.

Китайская компания Moonshot AI представила свою флагманскую модель искусственного интеллекта Kimi K3 с 2.8 трлн параметров 16 июля 2026 года. Модель обладает контекстным окном в 1 млн токенов и ориентирована на решение сложных задач в области программирования и логического анализа. Для демонстрации ее возможностей разработчики и энтузиасты начали тестировать инструмент в создании интерактивных проектов.

Пользователь ChrissGPT опубликовал видеоролик с демонстрацией игрового процесса шутера, созданного с помощью Kimi K3. Проект представляет собой многопользовательскую арену, в которой совмещены механики стрельбы из тактических шутеров и создание пространственных порталов для быстрого перемещения по карте. По визуальному стилю и игровому процессу прототип напоминает гибрид Counter-Strike и Portal, схожий по концепции с известной игрой Splitgate.

Создание базового прототипа потребовало от нейросети всего 3 запроса и около 600 000 токенов. Общая стоимость генерации кода через API составила 3.24 доллара. Для сравнения автор отметил, что выполнение аналогичной задачи на других современных моделях обошлось бы значительно дороже. Например, использование Fable 5 стоило бы порядка 10.8 доллара, а применение GPT-5.6 Sol обошлось бы в 6 долларов при том же объеме токенов.

Несмотря на впечатляющий результат, публикация вызвала активные споры среди пользователей и разработчиков в социальных сетях. Некоторые комментаторы выразили скептицизм по поводу полной автономности искусственного интеллекта при создании игры. По их мнению, нейросеть могла использовать уже готовые шаблоны на базе библиотеки Three.js, а также бесплатные трехмерные модели и анимации, созданные людьми, что упростило задачу компиляции проекта. Другие пользователи указали на то, что подобные инструменты снижают финансовый порог вхождения для начинающих инди-разработчиков, позволяя быстро собирать и тестировать базовые механики.

Разработчики из Moonshot AI планируют выложить исходный код и веса модели Kimi K3 в открытый доступ к 27 июля 2026 года. На текущий момент инструмент уже доступен для использования через официальный сайт компании, мобильные приложения, специализированные сервисы Kimi Work и Kimi Code, а также по интерфейсу API.