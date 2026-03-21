Состоялся релиз браузерной версии Counter-Strike 1.6

Команда разработчиков DosZone Team объявила о полноценном релизе браузерной версии классического шутера Counter-Strike 1.6. Создание данного проекта заняло около 6 месяцев, а последние 2 недели авторы проводили активное тестирование вместе с сообществом игроков. Проект был запущен по многочисленным просьбам пользователей на фоне высокой популярности предыдущей работы команды под названием Half-Life Deathmatch.

Ключевой технической особенностью игры стала внедренная серверная система p2p. Эту технологию создатели предварительно тестировали на протяжении 4 месяцев. Благодаря такому подходу отпадает необходимость в содержании выделенных серверов. Каждый игрок теперь может создать собственный сервер с индивидуальными настройками прямо в окне браузера. Разработчики также предусмотрели динамичную смену хоста. Если создатель комнаты покидает сессию, хостирование карты автоматически переходит к другому случайному участнику, поэтому матч продолжается до последнего пользователя без прерываний.

Шутер доступен по ссылке без скачивания дополнительных клиентов и работает как на персональных компьютерах, так и на мобильных устройствах. Пользователи могут создавать открытые или приватные комнаты, а также играть с ботами. Авторы уточняют, что при запуске матча с искусственным интеллектом процесс может ненадолго зависнуть, так как системе требуется время на просчет маршрутов ботов.

Всего для игры доступно 33 карты, среди которых представлены как официальные локации, так и фанатские работы. В доступный список вошли такие уровни, как assault, delta-assault, de_dust 1, de_dust 2, mansion, cs_747, cs_office и fy_pool_day. Команда подчеркивает, что проект распространяется полностью бесплатно и не содержит встроенной рекламы или баннеров.