Valve может полностью закрыть фанатский проект CS: Legacy, который так ждали игроки

Фанатский ремейк культовой Counter-Strike 1.6, известный как CS: Legacy, оказался под угрозой из-за возможного нарушения лицензионной политики Valve. Интересно, что ранее компания поддерживала подобные инициативы, но внезапно изменила свою позицию.

Разработчики CS: Legacy сообщили, что получили тревожное сообщение от Valve, согласно которому их фанатский проект больше не соответствует лицензионным условиям. Это может означать полное закрытие инициативы, которая была ремейком Counter-Strike 1.6 на движке Source Engine, пишет 24 Канал со ссылкой на Dust2.

На официальной странице проекта в X команда разработчиков заявила, что CS: Legacy соответствует всем требованиям лицензии Source SDK и придерживается рекомендаций Valve по Steamworks. Они используют официальный инструментарий SDK и распространяют игру бесплатно, поэтому реакция компании их откровенно удивила.

Несмотря на многочисленные попытки получить разъяснения, Valve не ответила на электронные письма команды CS: Legacy. Разработчики предполагают, что ситуация повторяет недавнюю историю с Classic Offensive – другим фанатским проектом, который был вынужден прекратить деятельность после получения подобного требования от Valve.

В ответ на угрозу закрытия, команда CS: Legacy решила не останавливаться. Они продолжат работу над модификацией для Source, но параллельно приступили к созданию нового "духовного преемника", который будет работать на движке Godot. Этот проект не будет использовать никакого кода или интеллектуальной собственности Valve.

Разработчики выразили опасения, что Valve начинает ограничивать доступ к своим инструментам модификации, что противоречит философии компании, которая в свое время активно поддерживала сообщество модеров. Именно благодаря энтузиазму фанатов и разработчиков модов Valve смогла достичь большого успеха, поэтому теперь подобный курс на ограничения вызывает беспокойство среди сообщества.