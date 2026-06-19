Valve отметила 27-летие Counter-Strike и поблагодарила игроков за преданность серии

Компания Valve поздравила поклонников Counter-Strike с 27-летием культовой серии шутеров. В честь годовщины разработчики опубликовали обращение к сообществу, поблагодарив игроков за многолетнюю поддержку проекта.

В сообщении Valve отметила вклад фанатов в развитие игры — от создания фраг-мувиков и тактических гайдов до пользовательских режимов, мемов, шуток и многочисленных обсуждений. Отдельную благодарность компания выразила за обратную связь и неизменную страсть к Counter-Strike на протяжении почти трёх десятилетий.

Разработчики подчеркнули, что именно сообщество сделало Counter-Strike одной из самых узнаваемых и влиятельных серий в истории жанра шутеров от первого лица.